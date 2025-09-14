トーク履歴を消す行為、浮気の自白…？事務員とのLINEを削除した夫【ママリ】
パートナーが特定の人といつもLINEをしていると気になりますよね。この記事では、同じ会社の事務員から夫にしょっちゅうLINEがきているといった投稿を紹介します。既婚の女性事務員が夫に家庭の悩みを相談していることにモヤモヤしている投稿者さん。しかも夫はLINEを逐一消していて…。
自分が夫とうまくいっていないからと言って、同じ会社の同僚に甘えるのは違いますよね。また、夫も変な気持ちはないと言葉では言っていても、LINEを消されたり連絡を一向に辞めてくれないところを見ると信用できないでしょう。投稿者さんが嫉妬深いということを理解した上で、変な心配させないようにLINE消しているということも考えられますが、完全に逆効果です。
夫が事務員と頻繁にLINEをする…
旦那が会社の事務員（40代旦那18の娘有）と、隠れてLINEしていて、一向にやめてくれません。
今でも事務員からちょこちょこLINEが来ることあります。
仕事の話ならともかく、事務員の悩みばかり。旦那と上手くいってないらしく、私の旦那に甘えてます。
最近、私の旦那は事務員とのLINEやり取りのメッセージを逐一削除してることも分かりました。メッセージ全てを削除するのではなく、その日やり取りしたメッセージだけを削除してるんです。
やましいことしていないのであれば、削除する必要ないのに。
私が嫉妬深い性格が悪いのですが、でも嫌なんです。
他の女に優しくする旦那にムカついてイライラして。やめてって言っても、会社の付き合いだからと話を流され。
このままでは、旦那を嫌いになってしまいそうです。
何か、事務員とLINEしなくても済むような方法ありませんか？
出典：
qa.mamari.jp
夫に甘える事務員のことが許せず、夫のLINEから勝手にブロックしたという投稿者さん。それでも解除されてしまい隠れてLINEをしているといいます。夫から相談に乗っているだけと言われても、相手がどう思っているかは分かりませんよね。よからぬことを企んでいるかもしれないと不安になる気持ちも分かります。
家庭の悩みを相談してくる事務員にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
LINEの内容をわざわざ消すのは怪しいです(>_<)
なにもやましいことなければ消す必要ないです！
でも旦那さんも旦那さんですがその事務員の女性も非常識ですね。
奥さんもいて小さい子供もいるひとに甘えるなんて(´д｀|||)
なんか自分のことのように私も腹が立ちました！
普通遠慮するだろ！怒
出典：
qa.mamari.jp
直接事務員さんにやめて欲しいと言えないんですよね？なら、旦那さんにどれだけ嫌か分かってもらうしかないですね、、
私ならですが、、まず何で連絡をとる必要があるか教えて欲しい(付き合いとかじゃなくて)。相手が連絡控えないなら私から連絡する。それが嫌なら、せめて会話内容を残して。消されるとやましいことがあるとしか思えない。
などなど理詰めでいきます✊笑
出典：
qa.mamari.jp
旦那さんに、その人間関係は嫁の気持ちを無視してまで大切にするもの？と聞いてみてはいかがでしょう？
義両親との関係はいかがですか？信頼できる関係性なら相談してみるのもいいかもしれません。
旦那さんも嫁って立場だからこそ強気で出てると思うので、この際問題を家庭外に出してしまうのも手ですよ♥
あとは、事務員さんからの私用の連絡が多すぎて家庭内不和が起きてるって会社の人事に言うか（旦那さんの立場もあるんで諸刃の剣です。でも旦那さんには効果あるかも？）、私なら調べて事務員さんの旦那さんに話持っていきます。おたくの嫁どうにかしてくれ～！って。
出典：
qa.mamari.jp
自分が夫とうまくいっていないからと言って、同じ会社の同僚に甘えるのは違いますよね。また、夫も変な気持ちはないと言葉では言っていても、LINEを消されたり連絡を一向に辞めてくれないところを見ると信用できないでしょう。投稿者さんが嫉妬深いということを理解した上で、変な心配させないようにLINE消しているということも考えられますが、完全に逆効果です。
その後、本気で離婚を考えていることを伝えると夫はようやくLINEを削除しブロックしたとのこと。投稿者さんの気持ちが少しでも穏やかになることを願います。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）