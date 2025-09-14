トーク履歴を消す行為、浮気の自白…？事務員とのLINEを削除した夫【ママリ】

夫が事務員と頻繁にLINEをする…

旦那が会社の事務員（40代旦那18の娘有）と、隠れてLINEしていて、一向にやめてくれません。

今でも事務員からちょこちょこLINEが来ることあります。

仕事の話ならともかく、事務員の悩みばかり。旦那と上手くいってないらしく、私の旦那に甘えてます。

最近、私の旦那は事務員とのLINEやり取りのメッセージを逐一削除してることも分かりました。メッセージ全てを削除するのではなく、その日やり取りしたメッセージだけを削除してるんです。



やましいことしていないのであれば、削除する必要ないのに。



私が嫉妬深い性格が悪いのですが、でも嫌なんです。

他の女に優しくする旦那にムカついてイライラして。やめてって言っても、会社の付き合いだからと話を流され。

このままでは、旦那を嫌いになってしまいそうです。



パートナーが特定の人といつも LINE をしていると気になりますよね。この記事では、同じ会社の事務員から夫にしょっちゅう LINE がきているといった投稿を紹介します。既婚の女性事務員が夫に家庭の悩みを 相談 していることにモヤモヤしている投稿者さん。しかも夫は LINE を逐一消していて…。

夫に甘える事務員のことが許せず、夫のLINEから勝手にブロックしたという投稿者さん。それでも解除されてしまい隠れてLINEをしているといいます。夫から相談に乗っているだけと言われても、相手がどう思っているかは分かりませんよね。よからぬことを企んでいるかもしれないと不安になる気持ちも分かります。

家庭の悩みを相談してくる事務員にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

直接事務員さんにやめて欲しいと言えないんですよね？なら、旦那さんにどれだけ嫌か分かってもらうしかないですね、、

私ならですが、、まず何で連絡をとる必要があるか教えて欲しい(付き合いとかじゃなくて)。相手が連絡控えないなら私から連絡する。それが嫌なら、せめて会話内容を残して。消されるとやましいことがあるとしか思えない。

自分が夫とうまくいっていないからと言って、同じ会社の同僚に甘えるのは違いますよね。また、夫も変な気持ちはないと言葉では言っていても、LINEを消されたり連絡を一向に辞めてくれないところを見ると信用できないでしょう。投稿者さんが嫉妬深いということを理解した上で、変な心配させないようにLINE消しているということも考えられますが、完全に逆効果です。



その後、本気で離婚を考えていることを伝えると夫はようやくLINEを削除しブロックしたとのこと。投稿者さんの気持ちが少しでも穏やかになることを願います。

