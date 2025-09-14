夫の言葉を｢絶対ウソ｣と否定する妻、終わりの見えない不毛なやり取り｜みんな私に配慮して【ママリ】

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。主人公の高畑キリコさんは、結婚4年目にして妊活歴も4年。思うようにいかない日々の中で心の余裕を失い、周囲への期待やいら立ちが募っていきます。少しずつ関係がすれ違い、ついには夫婦関係にも亀裂が入ります。『みんな私に配慮して』第12話をごらんください。

どうしてもネガティブな方向に考えてしまうキリコさん。ありもしないことを想像し夫に強く当たりますが、そこは夫も冷静にキリコさんに自分の考えを話します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

夫婦喧嘩が始まってしまいました。りょうじさんは思ってもいないことを言われ否定しますが、聞き耳をもたないキリコさん。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

冷静にキリコさんに自分の意見の述べるりょうじさん。キリコさんに伝わるのでしょうか。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りょうじさんの両親は、1度も子どもを催促するような発言はしていないといいます。キリコさんは子どもができないことに追い詰められて、いろいろなことを考えてしまったのかもしれませんね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「よそはよそ、うちはうち」自分たちのやり方でゆっくりやろうと優しく伝える夫の言葉に少し落ち着いた様子をみせるキリコさん。しかし夫はキリコさんの態度に少し嫌気がさしているようにも見えます。

つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して

©mochidosukoi

©mochidosukoi

主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。



不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。



この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）