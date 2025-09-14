『ツブコン』で「ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜」開催 熱唱＆サプライズに会場が大熱狂 【セットリストあり】
円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』が開催中。14日には東京・水道橋のKanadevia Hallで『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜』が開催された。
【写真】レジェンドも大集結した『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜』より
「音楽でつなぐ、ウルトラマンたちの魂と絆」をテーマに、昭和から令和までのウルトラマンシリーズを支えてきたキャスト・アーティストが集結。2300人を超える観客が大熱狂となった。
イベントがスタートすると出演のアーティスト19組21人が一堂に会し、「帰ってきたウルトラマン」のオープニングテーマを全員で歌唱し、幕を開けた。その後、ボイジャー・瀬下千晶 with ASHが『ウルトラマンゼット』のオープニング主題歌「ご唱和ください 我の名を！」を披露。会場一体となって“ご唱和”して、ゼットさんも大喜びだった。続いて、TAKERU with ASHが『ウルトラマンネクサス』の主題歌「英雄」を歌い、立て続けにアップテンポな楽曲が披露され、ライブ冒頭から観客の盛り上がりは最高潮に。ライブの途中では、宮野真守、寺島拓篤、勇（SCREEN mode）による、同い年トリオの貴重なコラボユニットも誕生し『ウルトラマンアーク』のオープニング主題歌「arc jump’n to the sky」が披露された。
さらに会場を佐久間貴生による『ウルトラマンティガ』のオープニング主題歌「Take Me Higher」を皮切りに、前田達也による『ウルトラマンダイナ』のオープニング主題歌、そして、田中昌之 with 吉岡毅志による『ウルトラマンガイア』のオープニング主題歌が立て続けに披露され、TDG（平成三部作）を彩る主題歌のオンパレードに、会場のボルテージは上がり続けた。
中でも、観客の歓声がひときわ大きくなったのが、サプライズゲストの登場。「ウルトラマンガイア！」の歌唱中、ウルトラマンアグル／藤宮博也を演じた高野八誠がステージにサプライズ登場。ウルトラマンガイア、ウルトラマンアグルの2人もステージにそろい、会場は大興奮となった。サプライズは続き、Project DMMが歌う『ウルトラマンコスモス』のオープニング主題歌「Spirit」のパフォーマンス中には、春野ムサシ役の杉浦太陽がサプライズ登場。ファンの目の前で生変身を披露し、ウルトラマンコスモスとともに主題歌を熱唱した。ボイジャーとともに「ゼロの覚醒」を歌うために登場した宮野真守は、「ゼロの覚醒、おまえらも覚醒しろ〜!!」と会場に呼びかける。
歌唱は平成、令和の楽曲だけでなく、レジェンドアーティストたちによる昭和作品の名曲も。ささきいさおによる『ザ☆ウルトラマン』、福沢良一（武村太郎）による『ウルトラマンタロウ』、そして真夏竜による『ウルトラマンレオ』の主題歌が熱唱され、会場は世代を超えた感動に包まれた。
また、この日はウルトラマンシリーズ60周年記念アニバーサリーソング「with U」のサプライズ歌唱およびリリース発表も実施。歌唱には、イベントに出演した総勢19組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティストが参加し、後日デジタル配信でリリースされる予定。楽曲配信・販売で得た収益はすべて円谷プロダクションが運営する「ウルトラマン基金」に寄付され、支援を必要とする子どもたちのために活用される。さらに、作曲家の小西貴雄、作詞のTAKERU、瀬下千晶（ボイジャー）の厚意により、著作権印税も「ウルトラマン基金」に寄付されることも明かされた。
■出演アーティスト
・福沢良一（武村太郎）、『ウルトラマンタロウ』主題歌
・真夏竜、『ウルトラマンレオ』おおとりゲン役／主題歌ほか
・ささきいさお、『ザ☆ウルトラマン』オープニング主題歌ほか
・前田達也、『ウルトラマンダイナ』主題歌ほか
・つるの剛士、『ウルトラマンダイナ』アスカ・シン役／『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』主題歌ほか
・吉岡毅志、『ウルトラマンガイア』高山我夢役
・田中昌之、『ウルトラマンガイア』オープニング主題歌ほか
・Project DMM（松原剛志）、ウルトラマンコスモス』主題歌ほか
・Project DMM（KATSUMI）、ウルトラマンコスモス』主題歌ほか
・ボイジャー（TAKERU、瀬下千晶）、『ウルトラマンX』山岸タケル役、松戸チアキ役／主題歌ほか
・宮野真守、ウルトラマンゼロ（声）／『ウルトラマン列伝』主題歌ほか
・高橋健介、『ウルトラマンX』大空大地役／『ウルトラマンX』主題歌（※ボイジャーfeat.大空大地）
・濱田龍臣、『ウルトラマンジード』朝倉リク役／主題歌
・寺島拓篤、ウルトラマンタイガ（声）／『ウルトラマンタイガ』主題歌
・佐久間貴生、『ウルトラマントリガー』主題歌
・SCREEN mode、『ウルトラマンデッカー』主題歌
・ASH、『ウルトラマンオメガ』オープニング主題歌
■サプライズゲスト
・高野八誠、『ウルトラマンガイア』藤宮博也役
・杉浦太陽、『ウルトラマンコスモス』春野ムサシ役
■セットリスト
01：帰ってきたウルトラマン「ワンダバ』
02：帰ってきたウルトラマン「帰ってきたウルトラマン」／全員
03：ウルトラマンZ「ご唱和ください 我の名を！」／瀬下千晶 with ASH
04：ウルトラマンネクサス「英雄」／タケル with ASH ネクサス
05：ウルトラマンR/B「Hands」／寺島拓篤 with 勇
06：ウルトラマンアーク「arc jump’n to the sky」／宮野真守 with 寺島拓篤 with 勇
07：ウルトラマンブレーザー「僕らのスペクトラ」／佐久間貴生
08：ウルトラマンオーブ「オーブの祈り」／つるの剛士 with ボイジャー
09：ウルトラマンデッカー「Wake up Decker!」／SCREEN mode
10：ウルトラマンマックス「ウルトラマンマックス」／DMM Project DMM
11：ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀「ZERO to Infinity」／宮野真守
12：ウルトラマンギンガ 「ルトラマンギンガの歌」／ボイジャー
13：ウルトラマンティガ「Take Me Higher」／佐久間貴生
14：ウルトラマンダイナ「ウルトラマンダイナ」／前田達也
15：ウルトラマンガイア「ウルトラマンガイア!」／田中昌之 with 吉岡毅志＋高野八誠
16：ウルトラマンX「ウルトラマンX」／ボイジャー feat.大空大地
17：ウルトラマンメビウス「ウルトラマンメビウス」／Project DMM
18：ウルトラマンオーブ The Origin Saga「ULTRAMAN ORB」／つるの剛士
19：ウルトラマンタイガ「Buddy, steady, go!」／寺島拓篤
20：ウルトラマンオメガ「BRIGHT EYES」／ASH
21：ウルトラマンジード「GEEDの証」／朝倉リク with ボイジャー
22：ウルトラマントリガー「Trigger」／佐久間貴生
23：ウルトラマンコスモス「Spirit」／Project DMM＋杉浦太陽
24：New Generation STARS「ゼロの覚醒」／ウルトラマンゼロ（宮野真守）with ボイジャー
25：ウルトラマン80「ウルトラマン80」Project DMM with ボイジャー
26：ウルトラマンパワード「ウルトラマンパワード」／前田達也
27：ザ☆ウルトラマン「ザ☆ウルトラマン」／ささきいさお
28：ウルトラマンタロウ「ウルトラマンタロウ」／福沢良一（武村太郎）
29：ウルトラマンレオ「ウルトラマンレオ」／真夏竜
30：ウルトラセブン「ウルトラセブンの歌」／全員
EC1：ウルトラマンシリーズ60周年記念曲「with U」／全員
EC2：ウルトラマン「ウルトラマンの歌」／全員
