【SALONIA】ヘアドライヤー＆アイロンに限定ココアブラウン登場

美容家電ブランド【SALONIA（サロニア）】のプレミアムライン「スムースシャイン」シリーズに、ドン・キホーテ限定カラー「ココアブラウン」が仲間入りします。ストレートヘアアイロンとドライヤーの両モデルで展開される今回の新色は、深みのあるブラウンとマットな質感が魅力。高機能とデザイン性を兼ね備えた特別なアイテムは、秋のスタイリングをより上品に演出してくれます♡

スムースシャイン ストレートヘアアイロン

「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」は、シルキーテックプレートとダブルリペアイオンを搭載。

髪へのダメージを抑えながらも、203％のツヤ変化率2を実現しました。80～210℃の幅広い温度設定で、髪質に合わせたケアが可能。25秒3で立ち上がる時短設計やオートOFF機能も安心ポイントです。

専用ポーチ付きで持ち運びにも便利。価格は13,200円（税込）、既存カラーはブラック・グレー・ピンクに加え、今回「ココアブラウン」が新登場です。

スムースシャイン ヘアドライヤー

ブランド史上最大風量1を誇る「スムースシャインドライヤー」は、乾燥時間を約65％短縮2。さらに約75℃の低温風とマイナスイオン効果で、髪の広がりを抑えてまとまるツヤ髪へ導きます。

8モードを搭載し、速乾ブーストノズルやセットノズルで用途に合わせた使い分けも可能。

収納しやすい折り畳みハンドル付きです。価格は13,200円（税込）、既存カラーはブラック・グレー・ホワイト・ピンク、今回の新色「ココアブラウン」が限定で加わります♪

ドンキ限定カラーでサロニアを楽しもう♡

SALONIAのプレミアムライン「スムースシャイン」から登場する限定カラー「ココアブラウン」は、上質なデザインと機能性を兼ね備えた特別な1台。

ドン・キホーテ（一部店舗を除く）でしか手に入らない限定展開なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

日々のスタイリングを格上げしてくれる、美しさと便利さを両立した頼れるパートナーです。