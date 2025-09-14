大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】白装束にて険しい顔を見せる春町。手に握るのは…

第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」が9月14日に放送。その最後に流れた第36回「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」の予告が話題になっています。

＊以下「間違凧文武二道」の放送内容のネタバレを含みます。

●「間違凧文武二道」公式あらすじ

定信（井上祐貴さん）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。

しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知り…。

歌麿（染谷将太さん）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子さん）と再会し、心に変化が生まれる。

江戸城では、家斉（城桧吏さん）が大奥の女中との間に子をもうけて…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「絶版！？」と驚いた表情を見せる蔦重。

「あらためよ！」と耕書堂に詰めかける奉行人たち。

「我が殿こそが恋川春町ではないかと」との恋川春町＜倉橋格＞の声が流れるなか、駿河小島藩の主君と向かい合う春町。

「そなたこそが…」と告げる十一代将軍・家斉の“父”一橋治定。

「それがしが…」との声が流れる中、険しい顔で江戸城内を進む老中首座・松平定信。

その下に流れるは＜不埒な男を探し出せ＞の文字。

春町が自らへ短刀を向け…

「こないだ…きたのよ」と伝える源内のかつての商売仲間・平秩東作。

「平賀源内」と幽霊のポーズでおどける書物問屋の店主・須原屋市兵衛。

恨めしそうな顔で「死んで別人となり…」と話す天明狂歌のスター・太田南畝。

「戯作者として生きていく？」との歌麿の声が流れる中、白装束になった春町が自らに短刀を向ける。

その下に流れるは＜命を懸けて戯（たわ）ける＞の文字。

「倉橋格なるものを呼び出せ！」

「筆を折る？」とたずねる蔦重。

別れの挨拶を告げる元・松ノ井。宴会の場で踊り子たちが舞う。

怪しい笑みをたたえる松前藩藩主・松前道廣。

続けて笑顔を見せる十一代将軍家斉の乳母・大崎。

泣きじゃくる当代一の”覆面”戯作者・朋誠堂喜三二＜平沢常富＞。

その喜三二が蔦重の額を勢いよく叩く背景には、定信の「倉橋格なるものを呼び出せ！」との声が流れ――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。