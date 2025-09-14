山形県が世界に誇る秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」が、14日に山形市で開かれました。このイベントの映像や画像を見るとびっくりするのが、大鍋で調理される芋煮の迫力と、重機で豪快に芋煮をすくうシーンではないでしょうか。

【写真を見る】日本一の芋煮会フェスティバル大盛況 でも重機を豪快に使って、安全・衛生面は大丈夫なの？ 大丈夫です！その理由と秘密を全て教えます（山形）

そこで疑問に思う人が多いのです。重機を使うって、安全面や衛生面は大丈夫なの？？

お答えします。大丈夫なのです。その秘密は。

■最高の芋煮を提供

「日本一の芋煮会フェスティバル」は今年で37回目を迎える山形の秋の風物詩です。直径6.5メートルの大鍋で作られる山形の郷土料理・芋煮には、里芋3.2トン、山形牛1.2トンなど規格外の量の食材が使われ、3万食の芋煮が一気に調理されます。

この大鍋で調理された芋煮は、醤油味の汁にとろとろになった里芋、濃厚なうまみの山形牛などがクセになるほど美味！なのです。

■重機ですくって提供

出来上がった芋煮は、迅速に待っている人に届けるために重機「バックホー」を使って豪快にすくいます。一度に100食分をすくえるバケットで持ち上げ、小鍋に移され、その小鍋をテントに運んでようやく盛り付けとなります。

すくわれた芋煮はダバダバーっと小鍋に。この映像や画像が世界的に話題になりますが、毎回「大丈夫なのこれ？」「重機ですくっとる！」などのコメントがネット上にあふれます。

■大丈夫な理由、教えます

しかし、心配ご無用。来場者においしい芋煮を届けるために、毎回手間をかけているのです。会場には機材に関する説明が書かれたボードも用意されます。

日本一の芋煮会フェスティバルの実行委員会が開設しているホームページによると、使っているバックホーは新品を毎回用意。さらに納品後に分解、関節部などの機械用オイルやグリースはしっかり洗浄して落とします。

その後、なんと食用のバターを関節部に塗り組み直すのです。なんたる手間！もちろんバケット部分にはビニールがしっかり巻かれ、本番直前まで密封されます。こうした努力と工夫で、安全かつ豪快に芋煮をすくっているのです。（画像 実行委員会ホームページより）

今年も秋の日差しの中で大勢の人たちが芋煮に舌鼓を打った「日本一の芋煮会フェスティバル」。来年もきっと、秋の訪れを告げるイベントとして、多くの人の笑顔を生むことでしょう！