◎あすの全国の天気

晴れ間の出る所が多いでしょう。東北南部や北陸、関東は雲が多いですが、日中、時折日が差す見込みです。ただ、午後は関東から九州にかけて雷雲が発達しやすくなります。平野部も含めて天気の急変にご注意ください。特に関東や四国、九州では、局地的に激しい雨が降りそうです。北海道も午後はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は北日本で前日より低く、大幅に低い所もあるでしょう。釧路は6℃低い14℃、盛岡は8℃低い15℃の予想です。福岡は26℃、大阪は28℃、新潟は23℃、名古屋は26℃、東京は25℃、仙台は21℃、札幌は17℃でしょう。

日中の最高気温は東海や西日本で高く、猛暑日の所もある見込みです。9月も半ばですが、しっかりと熱中症対策をしてお過ごしください。名古屋は前日より4℃高い36℃で、厳しい残暑となるでしょう。福岡は33℃、大阪は35℃、新潟は31℃、東京は32℃、仙台と札幌は28℃の予想です。

◎週間予報・西日本と沖縄

17日(水)までは晴れる所が多いでしょう。18日(木)から20日(土)にかけてはくもりや雨で、暑さが和らぎそうです。ようやく季節の進みを感じられるでしょう。

◎週間予報・東日本

名古屋は16日(火)に37℃まで上がる予想です。ただ、週末の雨で気温は一気に下がる見込みです。北陸は17日(水)から18日(木)にかけて、広く本降りの雨となるでしょう。大雨となるおそれもあるため、今後も最新の情報にご注意ください。

◎週間予報・北日本16日(火)までは晴れますが、17日(水)から18日(木)にかけては広く雨で、日本海側を中心に強く降る所もありそうです。また、この雨の後は、朝晩の気温がぐっと下がります。服装選びにお気をつけください。