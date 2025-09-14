『べらぼう』第36回 定信、蔦重の本に激怒し、絶版を言い渡す【ネタバレあり】
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、21日に放送される。
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
■第36回のあらすじ
蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜流星）の本に激怒し、絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は、筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあう。そして蔦重は、南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知り、須原屋（里見浩太朗）や南畝とともに、見舞いに訪れる。
