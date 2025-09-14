「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝は同級２位の松本流星（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に臨み、５回１分２６秒負傷判定０−３で王座を逃した。

偶然のバッティングで高田が転倒し、渡辺トレーナーによると、顔面から出血し、「眉間から噴水のように１０センチくらい、５秒から１０秒くらい（出血した）」。レフェリーが続行不可能と判断してストップした。担架で運ばれた高田は意識はあるものの、念のため病院に救急搬送された。搬送後は病院でＣＴ撮影などを行い、異常なしを確認。ＩＧアリーナに戻り、中止となったいた試合後の会見に応じた。

「やっと距離感がつかめて、いけるかなという時だった」と松本のスピードあるボクシングにも慣れてきたところで、不本意な結末を迎えた。渡辺トレーナーは「本人はパンチだと思って非常に悔しがっていた」と説明。松本は王座を獲得しても「申し訳ない」と笑顔がなかったが、高田も「もう一回できたら」と再戦を望んでいた。