◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）の挑戦を迎え撃った。3Rには軽快なバックステップを披露する場面があった。

初回から“MJコール”と“尚弥コール”が交差して会場は大きく盛り上がった。積極的なジャブでアフマダリエフの動きを止めた尚弥。3Rにはバックステップ披露し、ニヤリと笑う場面があった。5Rには強烈なパンチを打ち込むと、アフマダリエフが“来い来い”とアピール。それでも尚弥は冷静に戦った。そしてインターバルの大型スクリーンのVTRでパンチごとにファンがどよめいていた。

ネットでは「ある程度見切ったサイン」「惚れ惚れするわ」「バックステップの速さやばい！」「ステップワークで翻弄（ほんろう）してほしい」「冷静に戦っている」などの声が上がった。