杉浦太陽、妻・辻希美の第5子出産を祝福され笑顔「ありがとうございます！」 『ツブコン』ライブにサプライズで登場
円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』が開催中。14日には東京・水道橋のKanadevia Hallで『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜』が開催された。
【写真】レジェンドも集結した『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜』より
ウルトラマンシリーズの歴代主題歌を担当する豪華アーティストが集結。作品と楽曲の魅力・歴史を、歌・バンド演奏・映像で紐解く一夜限りのプレミアムライブとなった。
ライブの中盤、杉浦太陽（44）が春野ムサシ／ウルトラマンコスモス役で主演した『ウルトラマンコスモス』の主題歌「Project DMM」をProject DMMが歌唱することに。曲中にサプライズがあり、出演予定になかった杉浦がステージに姿を現すと会場は大歓声。「コスモス！」と生変身。ウルトラマンコスモスも登場し、観客を大いにわかせた。
また、ライブのフィナーレに出演者全員がラインアップ。杉浦といえば、妻の辻希美（38）が第5子となる次女・夢空ちゃんを8月に出産したばかり。同じく5児のパパであるつるの剛士が「太陽、おめでとう」と祝福すると、杉浦は「ありがとうございます」と笑顔。会場も祝福オーラに包まれた。つるのは「2人あわせて10人です」と話すと、杉浦も「10人です！」と笑っていた。改めて杉浦は「サプライズでしたけど、めっちゃドキドキしてました。みんなの声を聞いて幸せでした」とうれしそうに話していた。
また、この日はウルトラマンシリーズ60周年記念アニバーサリーソング「with U」のサプライズ歌唱およびリリース発表も実施。歌唱には、イベントに出演した総勢19組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティストが参加し、後日デジタル配信でリリースされる予定。楽曲配信・販売で得た収益はすべて円谷プロダクションが運営する「ウルトラマン基金」に寄付され、支援を必要とする子どもたちのために活用される。さらに、作曲家の小西貴雄、作詞のTAKERU、瀬下千晶（ボイジャー）の厚意により、著作権印税も「ウルトラマン基金」に寄付されることも明かされた。
■出演アーティスト
・福沢良一（武村太郎）、『ウルトラマンタロウ』主題歌
・真夏竜、『ウルトラマンレオ』おおとりゲン役／主題歌ほか
・ささきいさお、『ザ☆ウルトラマン』オープニング主題歌ほか
・前田達也、『ウルトラマンダイナ』主題歌ほか
・つるの剛士、『ウルトラマンダイナ』アスカ・シン役／『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』主題歌ほか
・吉岡毅志、『ウルトラマンガイア』高山我夢役
・田中昌之、『ウルトラマンガイア』オープニング主題歌ほか
・Project DMM（松原剛志）、ウルトラマンコスモス』主題歌ほか
・Project DMM（KATSUMI）、ウルトラマンコスモス』主題歌ほか
・ボイジャー（TAKERU、瀬下千晶）、『ウルトラマンX』山岸タケル役、松戸チアキ役／主題歌ほか
・宮野真守、ウルトラマンゼロ（声）／『ウルトラマン列伝』主題歌ほか
・高橋健介、『ウルトラマンX』大空大地役／『ウルトラマンX』主題歌（※ボイジャーfeat.大空大地）
・濱田龍臣、『ウルトラマンジード』朝倉リク役／主題歌
・寺島拓篤、ウルトラマンタイガ（声）／『ウルトラマンタイガ』主題歌
・佐久間貴生、『ウルトラマントリガー』主題歌
・SCREEN mode、『ウルトラマンデッカー』主題歌
・ASH、『ウルトラマンオメガ』オープニング主題歌
■サプライズゲスト
・高野八誠、『ウルトラマンガイア』藤宮博也役
・杉浦太陽、『ウルトラマンコスモス』春野ムサシ役
