プレミアリーグの“ロングスローの達人”がチェルシーから90+3分同点弾「見栄えは良くないかもしれないが効果的」
ブレントフォードのロングスロー戦術が脅威を増している。英『BBC』は「ブレントフォードがロングスローの達人だと証明している」と伝えた。
ブレントフォードは13日のチェルシー戦でロングスローを仕掛けてゴールを脅かしていった。すると1点ビハインドの後半アディショナルタイム3分、FWケビン・シャーデが投げ入れたボールをDFクリストフェル・アイェルが頭でフリック。ファーサイドに流れたところをMFファビオ・カルバーリョが押し込んで劇的ドローに繋がった。
大手データ会社『オプタ』などによると、ブレントフォードは昨季から今季にかけてロングスローで7得点を奪っており、他チームよりもロングスローでの得点が5ゴール以上多くなっている。そうしたデータにBBCは「見栄えは良くないかもしれないが効果的」と伝え、失点したチェルシーのエンツォ・マレスカ監督も「(対策は)第一にスローインを与えないこと」と話すなどして脅威を示した。
元ウェールズ代表DFのアシュリー・ウィリアムズ氏は「(ロングスローを守るのは)妙に難しい」とコメント。「前日練習ではCKやFKの守備を練習するが、ロングスローは行わない。異なる角度からボールが来るのでカオスを招くんだ。チームはもっと取り組むべきだ」と話し、元アイルランド代表GKのシェイ・ギブン氏も「昔ながらの『混戦に投げ入れる』ことが大混乱を引き起こすこともある」とロングスローの厄介さを述べた。
ブレントフォードには複数の剛腕スローワーが所属しており、アンドリュー監督は「つねに勝つ方法を探して挑戦している。複数の選手がロングスローを投げられるのは良いことだ」と頷いた。その上でロングスローについては「単に役に立つ方法だと思う」と話し、「結局のところ試合は片方がゴールを決めてもう片方が守るものだよ」として特殊な戦術とは見做していない模様。「強豪がやったら受け入れられるだろう」と批判的な意見も意に介さなかった。
なおロングスローはプレミアリーグ全体でも増加傾向にあり、1試合の平均回数は2020-21シーズンの0.89回から毎シーズン増加している。21-22シーズンは1.27回、22-23シーズンは1.44回、23-24シーズンは1.47回で昨季は1.52回。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はワールドカップで採用する可能性も示唆している。
