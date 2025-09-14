声優花澤香菜（36）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫で声優の小野賢章（35）との離婚を発表した。

花澤は小野と連名の声明をアップ。「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と書き出した上で「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と発表した。

X（旧ツイッター）では「花澤香菜」がトレンド入り。声優ビッグカップルの離婚に驚きの声が上がった。「マジか！」「ぬな？」「花澤さんにはセカンドチャンスがあるから。くよくよしないで前向いていこう！」「声優同士の結婚生活ってやっぱり難しいもんですね」「生活リズムの違いからすれ違いが生じるというのも夫婦生活にとっては割と深刻な問題なのかも知れませんね」などと書き込まれた。

2人は2020年7月にXで結婚を報告。花澤の声優としてのはアニメ「鬼滅の刃」甘露寺蜜璃役、「五等分の花嫁」中野一花役を担当。

小野はアニメ「黒子のバスケ」黒子テツヤ役、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」ジョルノ・ジョバァーナ役、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」ハサウェイ・ノア役として知られる。

以下、発表全文。

関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ

私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します。

生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。

これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

小野賢章

花澤香菜