「荷物少なめ派」な人へ！【ワークマン】ちょっとしたお出かけに◎「優秀サコッシュ」

ちょっとした外出や買い物は、財布とスマホだけでOKという荷物少なめ派さんにぴったりなバッグを【ワークマン】で発見しました。今回紹介するのは、コンパクトな「優秀サコッシュ」。毎日のちょっとしたお出かけがぐっと快適になるかも。

反射材付きで夜の外出も安心

【ワークマン】「リフレクトソフトPUサコッシュ」\1,280（税込）

反射材を使用しており、日中だけでなく夜道でも安心感のあるサコッシュ。外側と内側のポケットに小物を分けて収納できるので、スマホや鍵などをサッと取り出せそう。夕暮れ時の散歩や、帰りが遅くなりそうなときのお出かけにおすすめです。グリーン・ブラックの2色展開。

ひとつあると何かと便利なサコッシュ

【ワークマン】「ハニカムメッシュサコッシュ小」\780（税込）

立体感のあるハニカムメッシュ素材の軽そうなサコッシュは、ちょっとした外出やスポーツ観戦、旅行のサブバッグにもおすすめ。ショルダーベルトは取り外し可能で、ポーチのようにも使えそうです。ハニカムメッシュのダイヤ柄が3色、マル柄が3色ラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M