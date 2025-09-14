SIRUP、ドラマ『２５時、赤坂で Season２』OPテーマに「KIRA KIRA」が起用＋全国ライブハウスツアー決定
SIRUPが、テレ東系 水ドラ25『25時、赤坂で Season2』(10月1日(水)から毎週水曜深夜1時〜)のオープニングテーマに、3rdアルバム『OWARI DIARY』のリード曲である「KIRA KIRA」が起用されたことを発表した。
本日9月14日（日）には横浜BUNTAIにてデビュー8周年記念ライブ＜8th Anniversary Live “DIARY”＞を開催したSIRUP。フロントアクトのRokaから始まり、BIM (当日シークレットゲスト）/ Daichi Yamamoto / hard life / iri / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon (ABC順)といった豪華アーティストもゲストで登場してSIRUPの8周年を記念するまさに特別な一夜となった。
公演MCにて発表されたタイアップ作となる『25時、赤坂で Season2』は、「on BLUE」で連載中の夏野寛子による同名作「25時、赤坂で」を原作としたドラマ化作品。W主演に駒木根葵汰と新原泰佑を迎え、共演者には宇佐卓真、南雲奨馬、雛形あきこ、夏⽣⼤湖、橋本淳、片山萌美らが出演する。
また、2026年2月より全国16都市を巡るライブハウスツアー＜SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”＞の開催も発表された。ツアータイトル「TURN THE PAGE 」には、それぞれの思い出が刻まれた”DIARY”の第2章を、1ページづつ綴っていくという意味が込められている。チケットは本日よりファンクラブアプリ「channel SIRUP」にてプレミアム会員チケット先行受付（抽選）がスタート。
なお、デビュー8周年記念ライブ＜8th Anniversary Live “DIARY”＞はLIVESHIPにて後日配信も決定している。
◆ ◆ ◆
■ドラマ起用にあたっての本人コメント-
この度は「KIRA KIRA」を選んでくださりありがとうございます！
この曲は、自分の想いに真っ直ぐ突き進む人の「輝き」を歌った歌です。
登場人物が葛藤し、成長し、輝きを増していくような様子とリンクすれば嬉しいな
と思っております。
そして全ての人々が当たり前に自分の想う幸せを選択出来る事を願い、
全ての人がそうやって平等に輝ける世界にしてKIRA KIRAしていきましょう！
◆ ◆ ◆
■テレ東系 水ドラ25『25時、赤坂で Season2』
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【放送日時】10月1日（水）スタート 毎週水曜深夜 1時〜1時30分 BSテレ東／10月4日（土）スタート 毎週土曜深夜24時〜24時30分
【配信(国内)】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信
U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★
テレ東 HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/
TVer：https://tver.jp/series/sr4nc6dmx1
Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【配信(海外)】配信局：GagaOOLala
配信日時：テレ東放送終了30分後に配信開始予定
【出演】駒木根葵汰 新原泰佑
宇佐卓真 南雲奨馬 ／ 中村まこと 石田佳央 篠原悠伸 町田マリー 今川宇宙 福津健創 ／ 雛形あきこ ／ 夏生大湖 橋本淳 片山萌美
【原作】夏野寛子『25時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)
【監督】安川有果、船曳真珠、芳賀俊
【脚本】青塚美穂、阿相クミコ
【オープニングテーマ】SIRUP「KIRA KIRA」(A.S.A.B)
【プロデューサー】江川智 (テレビ東京)、千葉貴也 (テレビ東京)、木村綾乃 (The icon)
【制作】テレビ東京 ／ The icon
【製作著作】「25時、赤坂で Season2」製作委員会
【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/25jiakasakade2/
【公式X】@25ji_akasakade https://x.com/25ji_akasakade
【公式Instagram】@25ji_akasakade https://www.instagram.com/25ji_akasakade/
【ハッシュタグ】#ドラマ25時赤坂で
【コピーライト】Ⓒ「25時、赤坂で Season2」製作委員会
■＜SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”＞
[日程・会場]
2026年2月5日（木）大阪・BIG CAT ［開場/開演］18:00 / 19:00
2026年2月7日（土）広島・Hiroshima CLUB QUATTRO ［開場/開演］16:00 / 17:00
2026年2月8日（日）香川・高松MONSTER ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年2月11日（水・祝）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年2月13日（金）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都⼼VJ-3 ［開場/開演］18:15 / 19:00
2026年2月14日（土）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮VJ-2 ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年2月21日（土）愛知・ダイアモンドホール ［開場/開演］16:00 / 17:00
2026年2月23日（月・祝）福岡・DRUM LOGOS ［開場/開演］16:00 / 17:00
2026年2月27日（金）東京・Spotify O-EAST ［開場/開演］18:00 / 19:00
2026年3月7日（土）京都・KYOTO MUSE ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年3月8日（日）兵庫・神戸 Harbor Studio ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年3月14日（土）福島・郡⼭Hip Shot Japan ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年3月15日（日）宮城・Sendai Rensa ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年3月20日（金・祝）千葉・柏PALOOZA ［開場/開演］16:15 / 17:00
2026年4月11日（土）神奈川・横浜ベイホール ［開場/開演］16:00 / 17:00
2026年4月24日（金）北海道・ペニーレーン24 ［開場/開演］18:15 / 19:00
▼ライブ詳細
https://x.gd/nyulG
■＜SIRUP 8th Anniversary Live 『DIARY』＞
［日程］2025年9月14日（日）
［開場／開演］16:00／17:00
［会場］横浜BUNTAI
［客演］
フロントアクト：Roka
BIM (当日シークレットゲスト）/ Daichi Yamamoto / hard life / iri / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon (ABC順)
［Band］
Key.：宮川純 / Gt.：HISA / Dr&Mani.：RaB / Ba.：Funky / Sax&Fl&Syn.：KenT
LIVESHIP配信にて後日配信あり
■3rdアルバム『OWARI DIARY』
2025年9月3日（水）発売
CD Link：https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY
[CD+Blu-ray] 初回生産限定盤（特殊仕様）
品番：RZCB-87181/B 価格：￥8,800（税込）
[CD] 初回生産限定盤（紙ジャケット仕様）
品番：RZCB-87182 価格：￥3,630（税込）
01. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu *水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソング
02. LOCATION
03. KIRA KIRA
04. GAME OVER
05. INTO YOU
06. CHEESE CAKE feat. Zion.T
07. PARADISE
08. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
09. RENDEZVOUS feat. hard life
10. TOMORROW
11. 今夜
[Blu-ray]
SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05
01. GAME OVER
02. LOCATION
03. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu
04. CHEESE CAKE feat. Zion.T
05. PARADISE
06. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
07. INTO YOU
08. RENDEZVOUS feat. hard life
09. TOMORROW
10. Superpower
11. BE THE GROOVE
12. Need You Bad
13. Overnight
14. Rain
15. Pool
16. Journey
17. No Stress
18. LOOP
19. SWIM
20. GO!!
21. Do Well
22. 今夜
23. See You Again
