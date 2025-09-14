センチミリメンタル、かけがえのない時間を鮮やかに切り取る「愛の証明」MV公開
センチミリメンタルが、8月6日(水)にリリースした2ndアルバム『カフネ』の収録曲「愛の証明」のミュージックビデオを公開した。
「愛の証明」は、失われた時間やすれ違いの記憶を抱えながらも、心に残る面影を描いたラブソング。変わらぬ想いと記憶に刻まれた愛のかたちが、喪失の痛みと切なさの中に確かな存在を感じさせる楽曲となっている。
MVはかけがえのない時間を鮮やかに切り取り、時にユーモラスに、時に切なく描き出す作品となっており、映像を通して揺るがぬ想いが心に刻まれた面影を呼び起こし、失われてもなお心に生き続ける愛を感じさせる。監督は「スーパーウルトラ I LOVE YOU」を手掛けたshun murakamiが務めた。
◾️アルバム『カフネ』
CD・配信：https://erj.lnk.to/lUi9p4
・初回生産限定盤｜CD+Blu-ray｜ESCL-6120~6121｜￥7,500（税込）
・通常盤｜CD｜ESCL-6122｜￥3,850（税込）
◆収録内容
[CD｜全形態共通]
01 君想う夜
02 スーパーウルトラ I LOVE YOU
03 光の中から伝えたいこと
04 正義のすみか
05 ツキアカリ
06 生きていかなくちゃ
07 死んだっていい
08 ゆう
09 ひとりごと
10 東京特許許可局
11 ミラーソング
12 結言
13 愛の証明
[Blu-ray｜初回生産限定盤]
センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon” 2025.03.02 Zepp Haneda
01 ステージから君に捧ぐ
02 生きていかなくちゃ
03 キヅアト
04 青春の演舞
05 スーパーウルトラ I LOVE YOU
06 ひとりごと
07 とって
08 東京特許許可局
09 nag
10 ストレイト
11 パレイド
12 うらがわの存在
13 冬のはなし
14 海へ
15 結言
16 星のあいだ
17 僕らだけの主題歌
＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “カフネ”＞
日程：2025年9月14日（日）
会場：愛知・ダイアモンドホール
開場：17:00 / 開演：18:00
※SOLD OUT
日程：2025年9月27日（土）
会場：宮城・Rensa
開場：16:00 / 開演：17:00
※SOLD OUT
日程：2025年10月18日（土）
会場：大阪・BIG CAT
開場：17:00 / 開演：18:00
※SOLD OUT
日程：2025年10月25日（土）
会場：広島・セカンドクラッチ
開場：16:00 / 開演：17:00
※SOLD OUT
日程：2025年10月26日（日）
会場：福岡・BEAT STATION
開場：16:00 / 開演：17:00
※SOLD OUT
日程：2025年11月9日（日）
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
開場：16:00 / 開演：17:00
※SOLD OUT
●料金
スタンディング：￥6,500（税込）
2階指定席 ：￥7,500（税込）※神奈川公演のみ
※未就学児童入場不可
※ドリンク代別途
公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/
◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞
2025年11月21日(金)上海・瓦肆 VAS ear
2025年11月22日(土)広州・SD LIVEHOUSE
2025年11月29日(土)マニラ・Paco Arena Events and Sports Center
2025年12月6日(土)ソウル・musinsa garage
2026年2月26日(木)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola (追加公演) ※SOLD OUT
2026年2月27日(金)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola ※SOLD OUT
2026年3月1日(日)メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT
2026年3月2日(月)メキシコシティ・La Maraka (追加公演) ※SOLD OUT
公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/live/
