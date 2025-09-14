センチミリメンタルが、8月6日(水)にリリースした2ndアルバム『カフネ』の収録曲「愛の証明」のミュージックビデオを公開した。

「愛の証明」は、失われた時間やすれ違いの記憶を抱えながらも、心に残る面影を描いたラブソング。変わらぬ想いと記憶に刻まれた愛のかたちが、喪失の痛みと切なさの中に確かな存在を感じさせる楽曲となっている。

MVはかけがえのない時間を鮮やかに切り取り、時にユーモラスに、時に切なく描き出す作品となっており、映像を通して揺るがぬ想いが心に刻まれた面影を呼び起こし、失われてもなお心に生き続ける愛を感じさせる。監督は「スーパーウルトラ I LOVE YOU」を手掛けたshun murakamiが務めた。

◾️アルバム『カフネ』

CD・配信：https://erj.lnk.to/lUi9p4 ・初回生産限定盤｜CD+Blu-ray｜ESCL-6120~6121｜￥7,500（税込）

・通常盤｜CD｜ESCL-6122｜￥3,850（税込） ▲初回限定盤 ▲通常盤 ◆収録内容

[CD｜全形態共通]

01 君想う夜

02 スーパーウルトラ I LOVE YOU

03 光の中から伝えたいこと

04 正義のすみか

05 ツキアカリ

06 生きていかなくちゃ

07 死んだっていい

08 ゆう

09 ひとりごと

10 東京特許許可局

11 ミラーソング

12 結言

13 愛の証明



[Blu-ray｜初回生産限定盤]

センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon” 2025.03.02 Zepp Haneda

01 ステージから君に捧ぐ

02 生きていかなくちゃ

03 キヅアト

04 青春の演舞

05 スーパーウルトラ I LOVE YOU

06 ひとりごと

07 とって

08 東京特許許可局

09 nag

10 ストレイト

11 パレイド

12 うらがわの存在

13 冬のはなし

14 海へ

15 結言

16 星のあいだ

17 僕らだけの主題歌

＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “カフネ”＞ 日程：2025年9月14日（日）

会場：愛知・ダイアモンドホール

開場：17:00 / 開演：18:00

※SOLD OUT 日程：2025年9月27日（土）

会場：宮城・Rensa

開場：16:00 / 開演：17:00

※SOLD OUT 日程：2025年10月18日（土）

会場：大阪・BIG CAT

開場：17:00 / 開演：18:00

※SOLD OUT 日程：2025年10月25日（土）

会場：広島・セカンドクラッチ

開場：16:00 / 開演：17:00

※SOLD OUT 日程：2025年10月26日（日）

会場：福岡・BEAT STATION

開場：16:00 / 開演：17:00

※SOLD OUT 日程：2025年11月9日（日）

会場：神奈川・KT Zepp Yokohama

開場：16:00 / 開演：17:00

※SOLD OUT ●料金

スタンディング：￥6,500（税込）

2階指定席 ：￥7,500（税込）※神奈川公演のみ

※未就学児童入場不可

※ドリンク代別途 公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/

◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞ 2025年11月21日(金)上海・瓦肆 VAS ear

2025年11月22日(土)広州・SD LIVEHOUSE

2025年11月29日(土)マニラ・Paco Arena Events and Sports Center

2025年12月6日(土)ソウル・musinsa garage

2026年2月26日(木)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola (追加公演) ※SOLD OUT

2026年2月27日(金)チリ サンティアゴ・Teatro Cariola ※SOLD OUT

2026年3月1日(日)メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT

2026年3月2日(月)メキシコシティ・La Maraka (追加公演) ※SOLD OUT 公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/live/