ukka¡¢¿·¶Ê¡ÖRe:RAY¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8½µÏ¢Â³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹³«»Ï
ukka¤¬10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡Ë0:00¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖRe:RAY¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8½µÏ¢Â³Àè¹ÔÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖRe:RAY¡×¤Ïºî²È¥æ¥Ë¥Ã¥Èyouth case¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òÍ¥¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£youth case¥³¥á¥ó¥È
10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é»Ç¤Ã¤¿10¼þÇ¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°
²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ukka. ¶Üß·¤â¤¢¥³¥á¥ó¥È
¡ØRe:RAY¡Ù¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤¦½çÈÖ¤ä¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î²Î»ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤È¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¤»ö¤äÈá¤·¤¤»ö¤Ê¤É¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÁ´¤Æ¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æukka¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÇÌ¤Íè¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ä²ÃÆþ»þ´ü¤¬°ã¤¦7¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê7¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿10¼þÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØRe:RAY¡Ù¤òÊ¹¤¤¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
°Ê¹ß9·î24Æü¤«¤é¤Ï¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¶Ê¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µËö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢¼¡¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È±©²½À¤³¨¡É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¼¡¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë´ë²è¤â³«ºÅ¡£X¤Ë¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È#ukka¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÁÛ¡É¤òÉÕ¤±¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8½µÏ¢Â³Àè¹ÔÇÛ¿®¤ÎºÇ¸å11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏYugureºî¶Ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËTikTok¡¢Instagram¤Ë¤Æshort²»¸»¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Yugure¥³¥á¥ó¥È
10Ç¯¤â¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢ukka¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À10Ç¯¸å¡×¤Îº£¡¢ukka¤Î¿·¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÑ³¤¯°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢10Ç¯Ê¬¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡¢Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤®¤å¤Ã¡×¤È·ë¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ª¤·¤µ¤ò¡¢ÎøÌÏÍÍ¤Ë½Å¤Í¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ«¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×TikTokÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â9/15¡Ê·î¡Ë00:00 ¡Á 9/23(²Ð¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢TikTok¤Ë¤Æ¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¸ø¼°²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÀÆü9·î15Æü¡Ê·î¡Ë20:30¤«¤é¤Ï¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡
¡ÖRe:RAY¡×
ºî»ì¡§¶ÌÃ«Í§µ±¡¡ºî¶Ê¡§youth case¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÖÂ¼ÃÒ»Ö
https://ukka.lnk.to/Re-RAY
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¢
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë£
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¥
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¦
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë§
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¨
¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Yugure¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÀî¤æ¤¦ / Yugure
◾️10th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀÄ½Õ¾®Àá¡ÁÌóÂ«¤È¾×Æ°¡Á¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û10¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦µÇ°¹ë²ÚÈ×¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡¿POS¡§TECI-1842 / 4988004180088¡ÊDVD¡§TEBI-12737¡Ë
²Á³Ê¡§\12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§CD¡ÜDVD¡Ü¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê21¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë¡Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÜPOCKET DIARY¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüµÄ¢¡Ë
¡öBOOK·¿BOX»ÅÍÍ
¡ûÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡¿POS¡§TECI-1843 / 4988004180095
Äê²Á¡§\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§CD
01¡¥Aonity
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê : JuRiCo¡¦¾®ÀîÃÒÇ·
02¡¥¤½¤ì¤Ï·îÍËÆü¤Î9»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§ÃÝÆâ¥µ¥Æ¥£¥Õ¥© ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ONIGAWARA
03¡¥AM0805¤Î¸òº¹ÅÀ¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§¥ª¡¼¥Î¥«¥º¥Ê¥ê¡¡ºî¶Ê¡§Æ£ÅÄÂîÌé¡¡ÊÔ¶Ê¡§Dr.Usui
04¡¥¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§Æ£¸¶Í¥¼ù¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÌøÂô±Ñ¼ù
05¡¥¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¡¼¥È¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§Æ£¸¶Í¥¼ù¡¡ºî¶Ê¡§ÆÁÅÄ¸÷´õ¡¦whatsme¡¡ÊÔ¶Ê¡§whatsme
06¡¥¥¥é¥¥é¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥¿¥±¥À ¥Ê¥ª¥¡¡ÊÔ¶Ê¡§Hi-5
07¡¥¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Àõ¸«ËÌÅÍ¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹âÌî·®
08¡¥WINGS¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§DUFF¡¦UnpRayable¡¦¥ª¡¼¥Î¥«¥º¥Ê¥ê¡¡ºî¶Ê¡§DUFF¡¦UnpRayable
ÊÔ¶Ê¡§µÜËÜ¥¿¥«¥·¡¦GENNARI
09¡¥Glow-up-Days¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§ºé²¬Î¤Æà¡¡ºî¶Ê¡§Ä¹Ã«ÀîÂç²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ä¹Ã«ÀîÂç²ð
10¡¥Rising dream¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§ÃæÂ¼ÈàÊý¡¡ºî¶Ê¡§²ìº´ÂÙÍÎ¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ìº´ÂÙÍÎ
11¡¥¥é¥Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Àõ¸«ËÌÅÍ¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹âÌî·®
12¡¥Îø¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤á¡Á10th ver.¡Á
ºî»ì¡§MICO¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ºî¶Ê¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÜÌî¸¹»Î
13¡¥¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Yugure ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÀî¤æ¤¦¡¦Yugure
14¡¥Re:RAY
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§youth case¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÖÂ¼ÃÒ»Ö
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦2025Ç¯1·î12Æü³«ºÅ¡Öukka music and sound awards¡×Live Movie
¡¦¤½¤ì¤Ï·îÍËÆü¤Î9»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Á10th ver.¡Á Music Video
¡¦¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä Music Video
¡û¡Öukka music and sound awards¡×Live Movie¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01¡¥¤Í¤§¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£
02¡¥Rising dream
03¡¥Glow-up-Days
04¡¥¤µ¤¤¤·¤ç¤Î¤µ¤¤¤·¤ç
05¡¥¼ÞÇ®¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
06¡¥Îø¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤á
07¡¥¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¡¼¥È
08¡¥¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
09¡¥Æ©ÌÀ
10¡¥¤ª¤Í¤¬¤¤¤è
11¡¥¥¨¥Ó¡¦¥Ð¥Ç¥£¡¦¥ï¥Ê¡¦¥Ó¡¼
12¡¥¥é¥Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É
13¡¥¥ª¥¹¥°¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
14¡¥WINGS
15¡¥¤Þ¤ï¤ë¤Þ¤ï¤ë¤Þ¤ï¤ë
16¡¥¤½¤ì¤Ï·îÍËÆü¤Î9»þ¤Î¤è¤¦¤Ë
17¡¥AM0805¤Î¸òº¹ÅÀ
18¡¥¥¥é¥¥é
19¡¥¥¿¥ê¥ë¥ê¥é
20¡¥¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°
EN¡¥10th Anniversary Medley¡ÊËÍ¤é¤Î¥Ï¥¸¥Þ¥ê¡¿MORE!¡ß£³¡¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¿Overnight Rainbow¡¿·ë¤ÓÌÜ¡¿¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡Ë
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯
09/23(²Ð¡¦½Ë)Åìµþ¡§¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô
10/01(¿å)Åìµþ¡¦¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥á¥ó
10/04(ÅÚ)Åìµþ¡§SHIBUYA SCRAMBLE S¡¡¢¨¼ãºÚ¤³¤Ï¤ë 1Éô·çÀÊ
10/05(Æü)ºë¶Ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔË¿½ê
10/13(·î¡¦½Ë)Åìµþ¡¦¸÷¤¬µÖIMA¡¡with Peel the Apple
10/19(Æü)¥È¡¼¥¯¥Ý¡¼¥È
10/26(Æü)Åìµþ¡§¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯
11/19(¿å)Åìµþ¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆÅù¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙÆâÍÆÅù¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸æÏ¢Íí¤Ï¤´±óÎ¸²¼¤µ¤¤¡£
◾️Äê´ü¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãukka 10th Anniversary Live¡ä
¢¡¡ãukka 10th Anniversary Live vol.6¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô
1Éô¡§open 12:15 / start 13:00 Â¼À±¤ê¤¸¤åÀ¸ÃÂ¥½¥í¥é¥¤¥Ö
2Éô¡§open 17:15 / start 18:00 Â¼À±¤ê¤¸¤å¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
¢¡¡ãukka 10th Anniversary Live vol.7¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¿·½ÉReNY
1Éô¡§open 12:15 / start 13:00 vs ¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ
2Éô¡§open 17:15 / start 18:00 ¶Üß·¤â¤¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
¢¡¡ãALLOUT 3rd¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
¢¨¡ØALLOUT 3rd¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/ukka/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ukka ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ukka ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ukka ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ukka ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE
¢¡ukka ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
https://youtu.be/C3u1hXhZhsk