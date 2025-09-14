すみぽん（高倉菫）が、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

すみぽん（高倉菫）©光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が200万人超えのすみぽん（高倉菫）が「FLASH」の表紙巻頭ページに登場。4種類のビキニに身を包み、かわいらしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。また、同誌ではメイキング動画を収録した付録DVDも同封している。

すみぽん プロフィール

24歳。2001年8月12日生まれ。愛知県出身。T160・B79W54H80

バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数は200万人超えを誇る。縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中の『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』で、新テーマ「不動産業界の裏」に裏都市伝説ブローカーとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@su_n812）、公式Instagram（@su_n812）をチェック。

FLASHデジタル写真集 すみぽん（高倉菫）『君は太陽』『僕のすべて』（光文社）が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

