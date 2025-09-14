歌手の堀内孝雄が１４日、都内でＢＳ１０プレミアム「ＳＴＯＲＩＥＳ〜歌に刻まれし物語〜」（１０月４日スタート、土曜・後６時）の収録を行った。

アーティストの音楽人生を振り返りながら楽曲の歌唱を披露していく番組。約８時間に及ぶ収録を終えた堀内は「こんなに長いとは思わなかった」と苦笑いしつつ「スタッフさんがみんな良い人ばっかり。蓋を開けたら良いものになると思う」と手応えを口にした。

常に第一線で活躍し続け、現在７５歳。７０代に入ってから体力面での衰えを感じているといい「昔できたことが７０歳超えた途端できなくなる。散歩もするし家で自転車もこいでるけど、歩いててよろけたりすることもある。６０代と７０代の違いってこんなに出るんだなと実感としてあるよね」と漏らした。収録や取材会ではそれを感じさせない元気な姿を見せていたが「年齢との戦い。人生１００年時代とか言うけど、とてもじゃないけどそんなこと考えられない」とした上で「今すぐ死にそうになっちゃう（笑）」と冗談も飛ばした。

その一方で、年齢を重ねたことでステージ歌唱には良い影響があるといい「昔は歌う側と聴く側をどこか自分の中で線引きしていた。たくさんお客さん入ってたら幕が上がると緊張しちゃってたけど、今はそういうのなくなったね」と告白。「みんな仲間だと思えばものすごい楽になった」とうなずいていた。