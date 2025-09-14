◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月14日 横浜）

巨人のリチャード内野手（26）が14日のDeNA戦（横浜）で4試合ぶりとなる10号ソロ。プロ8年目で自身初となる2桁本塁打を達成した。

「7番・一塁」に入り、23試合連続で先発出場。4―7で迎えた6回、1死走者なしの場面で入った第2打席だ。

この回から登板した相手4番手右腕・宮城がカウント2―2から投じた5球目、真ん中付近にきたスライダーをバックスクリーンに放り込んだ。

5月にソフトバンクから加入したリチャードは今月9日の広島戦（東京D）で初回に相手先発左腕・床田から9号満塁弾。8月19日のヤクルト戦（神宮）に続いて移籍後2本目の満塁弾を放ち、2桁本塁打に王手をかけていた。

沖縄県出身のリチャードは沖縄尚学から2017年育成ドラフト3位でソフトバンク入り。2軍のウエスタン・リーグでは昨季まで5年連続本塁打王に輝き、その間4度の打点王も獲得。将来を期待されながら1軍ではなかなか結果が出ず、ソフトバンク時代は2021年の7本塁打がシーズン最高で、通算10本塁打だった。

今年5月12日に大江、秋広との2対1トレードで巨人入りすると、巨人デビュー戦となった翌13日の広島戦（マツダ）でいきなり1号アーチ。1軍ではこれが2022年7月13日オリックス戦（ペイペイD）以来1035日ぶりの一発だった。

▼リチャード 1点ずつ返していこうと思っていました。逆転できるように頑張ります。