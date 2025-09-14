ワンコのいるお家で赤ちゃんが生まれたら、2人はだんだん仲良くなっていって…？本当の兄弟のような関係を築いていく様子が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんが『生まれた頃から犬と過ごした』結果→だんだん触れ合えるようになって…】

赤ちゃんとワンコが家族になったら…

Instagramアカウント「mukushishizuka」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ぶう」ちゃんと赤ちゃんが家族になってからの尊い日々の記録です。ぶうちゃんは初対面の時から赤ちゃんに興味津々になり、家族の一員として温かく迎えてくれたそう。

その後は赤ちゃんをそっと見守ったり、頭や手足をペロペロと舐めて愛情表現をしたり、ワンコなりのやり方で子守りをしてくれていたというぶうちゃん。その優しい眼差しから、赤ちゃんを大切に思う気持ちが伝わってきます。

絆を深めていく2人

一緒に過ごすうちに、少しずつ仲良くなっていった2人。赤ちゃんがぶうちゃんの前でとびきりの笑顔を見せたり、ぴったり寄り添ってお昼寝したり…。微笑ましい光景に、思わず頬が緩みます。

最初、ママさんは思わぬ事故やアレルギーを心配し、2人の触れ合いを制限していたそう。しかしぶうちゃんが常に穏やかに接してくれるうえにアレルギーの心配もなさそうだとわかってからは、目の届く範囲で好きに触れ合わせることに。

するとさらに2人の絆がぐっと深まり、いつしか赤ちゃんの方からぶうちゃんに手を伸ばして、積極的に触れ合おうとするようになったそうです。

本当の兄弟のような姿にほっこり

赤ちゃんが少し大きくなってからは、ぶうちゃんにおやつをあげたり一緒におもちゃで遊んだりできるようになり、まるで本当の兄弟のように毎日仲良く過ごしているそう。

また家族みんなでお出かけを楽しんで、素敵な思い出もできたとのこと。これからも2人が愛と笑顔にあふれた日々を過ごしながら、仲良く一緒に成長していけますように。

この投稿には「愛おしい」「可愛いすぎてウルウルする」「うちの娘と愛犬もこんな風になってくれるといいな」といったコメントが寄せられ、尊い光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ぶうちゃんと赤ちゃんの仲良しな姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mukushishizuka」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mukushishizuka」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。