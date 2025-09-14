救急搬送の高田勇仁が無事を報告 トレーナーが“偶然のバッティング”が起きた当時の状況を説明「噴水のように血が吹きあがった」
治療を終え、会見に臨んだ高田(C)CoCoKARA next
9月14日、名古屋・IGアリーナで行われたWBA世界ミニマム級正規王座決定戦で、WBA世界同級1位の高田勇仁（ライオンズ）は、同級2位松本流星（帝拳）に敗れ、創設40年目のジム悲願の世界王座を逃した。
決着は予期せぬアクシデントによるものだった。5ラウンド目に入って「（相手との）距離感が掴み始めていた」高田が攻め込もうとした刹那、懐に入り込んでアッパーを繰り出しに行った松本の頭部が高田の顔面を直撃。
そのまま力なくリング上に倒れ込んだ高田は出血が止まらず。ここでレフェリーストップがかかった。「偶然のバッティング」とアナウンスされた試合は、規定によって負傷判定。松本がベルトを手にする形となった。
試合後に意識を取り戻したものの、頭部を固定された状態で担架に乗って運び出され、救急搬送された高田は、治療を終えて、興行中にIGアリーナに帰還。ほどなくして臨んだ会見で「検査も問題なくパスできました」と報告。同席した渡邊俊矢トレーナーは「バッティングをして眉間から噴水のように血が吹きあがったのでストップになった。ただ、本人はパンチだと思っていた」とアクシデントを回想。「病院に行って、CTも撮って、歩いて帰って来られました」と心配された脳へのダメージがないことを報告した。
不運な形の幕切れとなった世界戦。高田は「申し訳ない気持ちがある」と話した松本に呼応するように、「やっぱもう一回できたらなと思います」と言葉を振り絞った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
