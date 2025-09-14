今「ジェルアイテム」が熱い！ 時短＆化粧ノリアップがかなう「ジェル洗顔・クレンジング」4選
泡立てる洗顔は、何かと忙しい朝にはちょっと面倒。そのため、ここ最近は泡立てずに肌になじませることができる「ジェル洗顔」を選ぶ人が増えているそうです。また、「ジェルクレンジング」に至っては、次のステップのことを考えたものも登場するなど、いま「ジェル洗顔・クレンジング」がとにかく熱い！ そこで今回は、筆者厳選のジェル洗顔・クレンジングの最新アイテムをご紹介します。
ベースメイクに定評のあるプリマヴィスタから、洗うだけでつるんともっちりした滑らかな肌に整え、ベースメイクのノリ・モチがアップする、プレメイクアップ洗顔が登場。花王独自の「除去して補う」2つの技術（皮脂・角栓除去技術、保水ヴェール形成技術）を搭載することで、汚れをオフしながら保水ヴェールが肌に密着し、メイク前の肌を整えてくれます。軽く濡らしてから顔全体に塗り広げ、軽くマッサージしてからよく洗い流すのがポイントです。
DATA：
プリマヴィスタ
プレメイクアップ ジェルウォッシュ
110g 税込2420円（編集部調べ）
ぷるぷるジェルで “潤いたぷたぷ肌” に整える、朝向けのジェル洗顔料。2種の速攻型ビタミンC誘導体（※1）と密着型ヒアルロン酸（※2）配合で、洗っても乾燥しない水感あふれる肌に仕上げてくれます。もちろん、不要な皮脂や付着した汚れ、古い角質などはすっきりオフ。泡立て不要＆乾いた手肌で使えるので、朝の忙しい時間にぴったりです。シトラスの香り付き。
※1：アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg（保湿成分）
※2：ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）
DATA：
ナリスアップ
タプリ モイストジェルウォッシュ VC
160g オープン価格
ベネフィークのブースター温感メイク落とし。温かなジェルが肌をじんわり包み込み、メイクや汚れを解きほぐすように洗い上げ、しっとり滑らかな肌へ整えてくれます。次のステップがなじみやすい状態に整えてくれる効果も！ 乾いた手のひらにさくらんぼ1個分を目安にとり、ファンデーションや汚れとよくなじませたら、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。1日の疲れも一緒にオフできそうです。
DATA：
ベネフィーク
ホットクレンジングジェル
150g 税込3960円（編集部調べ）
美容保水成分配合（保湿）の濃密ジェルがとろけながら汚れを浮かし、落ちにくいメイクや毛穴汚れ、くすみ（※3）のもととなる古い角質まですっきりオフしてくれるジェルクレンジング。洗うたび肌を潤いでやわらかくほぐしながら汚れを落とし、つるんと輝く透明感のある肌へ導いてくれます。透明感のあるリフレッシュアロマの香りを楽しみながら、くるくるマッサージするようになじませ、ジェルがとろけて汚れが浮き上がったら洗い流すサインです。
※3：古い角質によるくすみ
DATA：
ニベア
肌磨きジェルクレンズ
130g 税込1870円（編集部調べ）
ジェルタイプは泡立て不要。そのままなじませることができるので、時短にもひと役買ってくれます。1つ持っていると何かと便利なので、忙しい毎日を送っている人は、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)
1. 変えるだけでベースメイクのノリがアップ！ プリマヴィスタのジェル洗顔
ベースメイクに定評のあるプリマヴィスタから、洗うだけでつるんともっちりした滑らかな肌に整え、ベースメイクのノリ・モチがアップする、プレメイクアップ洗顔が登場。花王独自の「除去して補う」2つの技術（皮脂・角栓除去技術、保水ヴェール形成技術）を搭載することで、汚れをオフしながら保水ヴェールが肌に密着し、メイク前の肌を整えてくれます。軽く濡らしてから顔全体に塗り広げ、軽くマッサージしてからよく洗い流すのがポイントです。
DATA：
プリマヴィスタ
プレメイクアップ ジェルウォッシュ
110g 税込2420円（編集部調べ）
2. 忙しい朝の味方！ 潤いたっぷりタプリのジェル洗顔
ぷるぷるジェルで “潤いたぷたぷ肌” に整える、朝向けのジェル洗顔料。2種の速攻型ビタミンC誘導体（※1）と密着型ヒアルロン酸（※2）配合で、洗っても乾燥しない水感あふれる肌に仕上げてくれます。もちろん、不要な皮脂や付着した汚れ、古い角質などはすっきりオフ。泡立て不要＆乾いた手肌で使えるので、朝の忙しい時間にぴったりです。シトラスの香り付き。
※1：アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg（保湿成分）
※2：ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）
DATA：
ナリスアップ
タプリ モイストジェルウォッシュ VC
160g オープン価格
3. ベネフィークの温感ジェルで肌も心もスッキリオフ！
ベネフィークのブースター温感メイク落とし。温かなジェルが肌をじんわり包み込み、メイクや汚れを解きほぐすように洗い上げ、しっとり滑らかな肌へ整えてくれます。次のステップがなじみやすい状態に整えてくれる効果も！ 乾いた手のひらにさくらんぼ1個分を目安にとり、ファンデーションや汚れとよくなじませたら、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。1日の疲れも一緒にオフできそうです。
DATA：
ベネフィーク
ホットクレンジングジェル
150g 税込3960円（編集部調べ）
4. ニベアの濃密ジェルでくすみをオフして輝く肌に
美容保水成分配合（保湿）の濃密ジェルがとろけながら汚れを浮かし、落ちにくいメイクや毛穴汚れ、くすみ（※3）のもととなる古い角質まですっきりオフしてくれるジェルクレンジング。洗うたび肌を潤いでやわらかくほぐしながら汚れを落とし、つるんと輝く透明感のある肌へ導いてくれます。透明感のあるリフレッシュアロマの香りを楽しみながら、くるくるマッサージするようになじませ、ジェルがとろけて汚れが浮き上がったら洗い流すサインです。
※3：古い角質によるくすみ
DATA：
ニベア
肌磨きジェルクレンズ
130g 税込1870円（編集部調べ）
ジェルタイプは泡立て不要。そのままなじませることができるので、時短にもひと役買ってくれます。1つ持っていると何かと便利なので、忙しい毎日を送っている人は、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)