女優の見上愛（24）が14日、栃木県大田原市の大雄寺で来春スタートのNHK連続テレビ小説「風、薫る」の撮影を行い、取材に応じた。同作は上坂樹里（20）とのダブル主演。日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅をモチーフにした2人の女性の活躍を描く。

8日にクランクインし、この日は和の出身地である黒羽藩主の菩提（ぼだい）寺である大雄寺で、和をモチーフにした一ノ瀬りんの家族4人が初めてそろった祭りのシーンが撮影された。制作統括の松園武大氏は「とてもすてきな笑顔が随所に見られた。熱気にあふれた現場だった」と見上を絶賛。見上も「お天気も味方してくれて、みんなが温かくなれる幸せな場面が撮れたと思います」と上々の手応えを口にした。

朝ドラヒロインは2019年のデビュー以来、オーディションに挑んできた念願の役。今年1月のヒロイン発表会見では涙ながらに起用を喜んだ。

半年の準備期間では習字、なぎなた、武家の所作、栃木の方言、邦楽など、さまざまな稽古を実施。多忙なスケジュールの合間を縫い「朝礼もあって、1日で6限くらいある学校のような稽古」でスキルを磨いた。「凄くワクワクした。1回言われたことを次は絶対に言われないように練習していた学生の時と同じ気持ちになれた」と充実の日々を振り返った。

2人の稽古の様子について松園氏は「本当に休みがいらないという勢いで、集中をされていて、一つ一つの課題を次の稽古までに確実にできるようにしてくる。2人の役に対する熱意には凄い物があると感じています」と所感を述べた。

見上の撮影は歌唱シーンから始まった。歌うのは明治の邦楽。見上は「音程がかなり難しくて、段取りの時はなかなか音程が合わなかった。本番までに先生と練習をして、絶対1回でOKを出すぞ、というスタートでした」と苦労した点を語った。