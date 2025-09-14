１４日に行われた陸上の世界選手権東京大会女子マラソンで７位入賞を果たした小林香菜選手（２４）は、学生時代は陸上部ではなくランニングサークルに所属していた異色の経歴の持ち主だ。

数年前までは皇居周辺を走っていた市民ランナーで、「出場した選手の中で誰よりも走った」という東京都心を力強く駆け抜けた。

「楽しく走りたい」国家公務員を志望

中学、高校時代はけがもあって、トップレベルの選手との差を感じた。早稲田大に進学後は「楽しくマラソンを走りたい」と考え、「早稲田ホノルルマラソン完走会」に入り、当初は週に１回、１周約５キロの皇居周辺を２周する程度だった。だが、やがて物足りなくなり、トラックレースなどにも出るようになると、「真剣に走る楽しさを思い出した」。

朝夕計２０キロのジョギングを続けると、みるみる記録は伸びた。卒業後は国家公務員を志望していたが、「後悔を残したくない」と方針転換し、選手として受け入れてくれる実業団を探して、メールや電話で１０社以上に売り込んだ。

大塚製薬に進んで道開く

唯一採用を検討してくれた大塚製薬へ昨年春に進んでから道が開けた。今年１月の大阪国際女子マラソンで日本人トップの２位に入り、世界選手権の代表入り。「一人で好きに走ってきた身」に重圧がのしかかり、孤独を感じた時には「電話に付き合ってくれる友達や家族」の支えで乗り越えた。

この日、沿道に駆けつけたサークルメンバーからの声援に背中を押された。「えんじの軍団が視界に入って、とても力になった。４２キロは長くてつらいけど、今までと比べものにならないくらい歓声が大きくて、楽しく感じられた」と感謝した。友人（２３）は「格好良かったと声をかけたい」と力走をたたえた。