【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、衝撃49号→MVPトリオ揃い踏みの“圧巻光景”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。ベッツ内野手、フリーマン内野手らとのMVPトリオ"揃い踏み"するという最強チームならではの光景が見られた。

プレーボール早々から打撃戦の様相を呈していたこの試合。3点ビハインドで迎えた3回表のドジャースの攻撃で大谷は先頭打者として打席に入ると、先発のウェブ投手が投じた148キロのシンカーをフルスイング。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離は今季最長となる飛距離454 フィート（約138.4メートル）という完璧な当たりがバックスクリーンへと着弾し、大谷もうっとりするような49号ソロ本塁打となった。

これで2点差に迫るという反撃の一打を放った大谷はホームインすると、まずは次の打者であるベッツとハイタッチ。そして3番打者のフリーマンにはお辞儀するというパフォーマンスを披露。MVPトリオ“揃い踏み”でのパフォーマンスを見せたことでファンも興奮する様子が見られた。

「圧巻」「大谷2番にしよう」「最高だ」「最強トリオだな」「アベンジャーズかよ」など、SNSではこの光景をエモいと感じたファンからの投稿が目立った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』