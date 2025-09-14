TBSの出水麻衣アナウンサー（41）が14日に自身のインスタグラムを更新。世界陸上が行われている国立競技場からオフショットを披露した。

「東京世界陸上が開幕しましたね！初日の昨日は国立競技場が観客の皆さんで満員に 選手の活躍に送られる割れるような声援ひりひりとした緊張感漂うスタート前の静寂 陸上の大会ならではの興奮を会場で感じさせてもらっています」と会場の様子をつづった。

「今回はTBSの女性アナウンサー陣も実況を担当するなど、世陸において新たなスポーツ中継の魅力も放送していきます」と告知。100メートル障害経験者の上村彩子アナウンサー（32）他、4名が実況を担当する予定だ。

「テレビの前で、そしてスタジアムでも選手達の勇姿を応援して頂けたら嬉しいです！私はスタジアム内のインタビューなどを小谷実可子さんと一緒に担当させてもらいます」と記し、北京五輪4×100メートルリレー銀メダリストの高平慎士氏と、JOC常務理事の小谷実可子氏とのスリーショットを掲載。

さらに「インタビューの模様を撮ってくれた富川先輩、ありがとうございます」と、自身がインタビューする様子のビジョンを撮影していた、元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太（49）に感謝した。

フォロワーからは「女性アナの中継は新鮮でした」「キタァ〜！」「日本選手の活躍をガンガン伝えてください」などのコメントが寄せられている。