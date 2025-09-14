DeNA¡¢¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡ÙdianaÄÌ»»150¾¡¤òÃ£À®¡ª
¡¡DeNA¤Ï14Æü¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é4²óÎ¢½ªÎ»»þ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤¬ÄÌ»»150¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¨ÄÌ»»À®ÀÓ¡§150¾¡57ÇÔ¡Ê¾¡Î¨.725¡Ë
¢§ diana¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¡¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡ÙÍ£°ì¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì Shizuku ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡ÙÁ´»î¹ç¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÆüÄÌ»»150¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´207»î¹ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ä¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ªÄ©Àï¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤´»²²Ã¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¢§ ¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¥¢¥ó¥«¡¼ Aki¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÄÌ»»150¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï150¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¡¢Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤À¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª150¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤âÁ´¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×