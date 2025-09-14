「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役などで人気の声優の花澤香菜（36）が14日、インスタグラムを更新。映画「ハリー・ポッター」シリーズのハリー役として知られる声優の小野賢章（35）との離婚を報告した。

花澤は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とつづり、文書を公開した。

文書は小野賢章との連名で、「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」のタイトルで、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と、離婚したことを報告。

そして「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と明かした。

続けて「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。