顔まわりの内巻きがポイント♡ 小顔見えが叶う「今っぽフェミニンヘア」のつくり方

人気サロンのスタイリストさんにトレンドのヘアスタイルを教わりたい！そこで今回は、サロンモデル・momokoさん、れいかさんとともに、顔まわりの内巻きがポイントの「今っぽフェミニンヘア」のつくり方をお届けします。女性らしさあふれるヘアで可愛くなろ♡

ヘアチェンジでおんなみUP！ 人気サロンのスタイリストに、トレンドのヘアスタイルを教わりました！ さらにみんなの髪のお悩みも解決♡ ほんの少しカットするだけで簡単にヘアチェンジができるから参考にしてみて。

【BEFORE】ペタッとして巻きがとれやすいミディアム サロンモデル・momokoさん 「髪質は普通で、量はちょっと少なめかな。顔は丸型。髪についての困りごとは、全体的にぺたっとして巻きがとれやすいこと」

協力してくれたのは... SHIMA GINZA ANNEX＆SIX GINZA Vice Director／Executive Stylist・関口圭介さん 本人の特徴を生かした似あわせカットが得意。特にナチュラルでツヤのあるロングヘアのスタイリングが大人気。 透明感のあるやわらかなカラーもリピートが後を絶たないのだとか♡ Instagram：@sekiguchi_keisuke INFORMATION SHIMA GINZA ANNEX 住：東京都中央区銀座6-8-3 銀座尾張町TOWER 3F

☎：03-5537-5701

営：平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00

休：無休

How to ヘアメイク手順 髪のトップにレイヤーを入れて、ぺたっとした印象を軽減。巻くと髪に動きが出てふんわり仕上がる。 前髪から耳前のおくれ毛まで、フェイスラインに沿うように数cmカット。髪のサイドのつながりが女性らしさを引き出すポイントに。 ストレートアイロンで耳まわりの髪をS字に巻き、毛先は外ハネにする。やりすぎないように注意！

Check! 【AFTER】顔まわりのレイヤーでフェミニンシルエット 「顔まわりの髪にレイヤーを入れてフェミニンなシルエットに」（スタイリスト・関口さん） ペタッとしていた髪も、レイヤーを入れることでふんわりと女性らしい柔らかな印象に。 毛先を首元に髪を沿わせるように軽く外ハネにすることで、色っぽさを演出できる♡ Side Back

【BEFORE】ふくらみやすく乾燥しがちなロング サロンモデル・れいかさん 「髪の太さややわらかさは普通。少しクセがあるけど、ブローしたらのびます。ふくらみやすくて乾燥ぎみなのを解決したいな」

協力してくれたのは... SHIMA SIX GINZA Director／Top stylist・本山美穂さん 韓国ガーリーなどのトレンドキャッチはピカイチで、本人に似あうヘアを提案。 「褒められヘア」とお客さんからの信頼が厚い♡ ブリーチなしで叶える、透明感のあるカラーも得意。 Instagram:@miho__motoyama INFORMATION SHIMA SIX GINZA 住：東京都中央区銀座6-9-6 銀座ヨシノヤビル 6F

☎：03-6264-6416

営：平日 11:00 〜 20:00、土・日・祝 10:00 〜 19:00

休：無休

How to ヘアメイク手順 毛先を2〜3cmほどカット。髪をすいて軽くすると余計広がりやすくなるため重さを残すこと。 バランスをとるため前髪はシースルーバングで抜け感を。 38mmのヘアアイロンで髪全体を外巻き。耳前のハチ上は顔を包み込むように内巻きにして今っぽく仕上げる。 厚みのある髪が女性らしく、トレンドにもマッチするスタイルに！

Check! 【AFTER】シースルー＆内巻きでトレンドヘア 「シースルーバング＆顔まわりの内巻きでトレンドをおさえて！」（スタイリスト・本山さん） 乾燥で広がりやすい髪は、重さを残したカットをすることでフェミニンな厚みのあるスタイルに仕上がる。 顔を包み込むようにサイドの髪を内巻きにすることで、女み感じるフェミニンな印象に♡ Side Back 撮影／廣瀬拓磨（Pygmy Company） 文／柿沼奈々子、杉山春花