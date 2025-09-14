◆プロボクシング▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 〇松本流星（負傷判定５回１分２６秒）高田勇仁●（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、同級２位・松井流星（２７）＝帝拳＝が同級１位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝に５回負傷判定勝ちして、新王者となった。高田は一度、病院へ搬送されたが、検査後再び会場へ戻ると、記者会見に臨んで心境を語った。

「悔しいですね」と高田。病院から戻ったことについては「検査も問題なかったので」と説明した。渡辺利矢トレーナーは「本人はパンチだと思っていたが、バッティッグで眉間から噴水のように血が出ていて…。病院に行ってＣＴも全部とって、何事もなく歩いたりもできました。ご心配をおかけしました」と話した。

勝てばプロ１１年目にして初の世界タイトル奪取だった。加えて、ライオンズジムにとっても、創設４０年目にして初の世界王者誕生だった。高田は「距離感をつかめてきて、いけるかなと思った。（バッティングを受けた時は）意識はあったが、もうろうとしていた」と振り返った。パンチではなく、バッティッグと聞かされたが「試合を止められたので悔しかった」と敗戦を悔やんだ。松本とのリマッチについて聞かれると「もう１回できたら、という気持ち」と話した。