女優の見上愛（２４）が１４日、栃木・大田原市の大雄寺で主演するＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（２０２６年前期）のクランクイン取材会に出席した。 明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。見上は不運が重なり、若くしてシングルマザーになった看護師・りんを演じる。

出演発表から約８か月。書道、歌、なぎなたなどの稽古を重ね、８日にクランクイン。「いよいよ始まったんだという感じ。衣装を着て、カツラをつけると、背筋が伸びる」と心境を明かした。初日には、もう一人のヒロイン・上坂樹里（２０）も現場に駆けつけたという。「撮影シーンがないのに来てくれて、クランクインを見届けてくれた。すごくうれしかったし、心強いなと思った」と笑顔。２人の仲も深まってきており「台本とリンクする部分がある。手を握り合って、同じ歩幅で歩いていけたら」と意気込む。

撮影は始まったばかりだが「ものすごく楽しい。１年あれば色々なことがあると思うけど、この数日で（スタッフは）何があっても乗り越えられる仲間と思える安心感があった。１年間、朗らかに撮影していけるぞと、それだけは確信に変わっています」と胸を張った。（中西 珠友）