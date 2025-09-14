◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 最終日（１４日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪最終予選への切符をかけた戦いは、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに６―５で勝利。通算３勝２敗とし、日本代表に内定した。スキップ・吉村紗也香は「最後は自分はドローを投げて決めて勝ちたい、というのはあってそういうショットを投げられた。みんながパーフェクトに私までつなげてくれた」と万感を込めた。

ＳＣ軽井沢クに１３日に先勝され、負けたら終わりで迎えたこの日。息詰まる攻防を制した。５―５で迎えた最終エンド、ハウス中心置けば勝ちのドローショット。わずかに伸びたが、五輪への執念で石を止めた。「ちょっと長かったけど『止まってくれ…』と」。午前の勝利後、宿舎で優勝時のシミュレーション。「アウトターンを投げてドロー決まりました。で、あの喜び、というのを皆でやって試合に臨んだ」。有言実行で歓喜の輪を作った。

２２年北京五輪代表をかけたロコ・ソラーレとの戦いでは、２連勝発進しながらその後３連敗。涙をのみ、北海道銀行とのスポンサー契約も切れた。フォルティウスとして再出発し、歩んだ４年。吉村は「たくさんのスポンサーさんに支えられて、こうしてまた競技ができる。本当に幸せだなと。技術もそうだけど、本当にメンタルの面で、強くなった。それを本当に感じた」と、チームの成長に胸を張った。

初の五輪出場に挑む最終予選（１２月、カナダ）。代表切符はつかんだが、夢舞台にはもう一勝負待つ。吉村は「プレッシャーのかかる中で、本当にいいパフォーマンスができたと思う。そこは自信を持って、いい準備をして五輪の出場権を何が何でも取りにいきたい」と、大勝負を見据えた。