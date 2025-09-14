なぜ知ってるの？ママ友が“見ていた”らしい私の私生活。鳥肌が立った一言【ママリ】

車があるか把握…ママ友の行動がもはや監視に思える

この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。いろいろな人の中には、他人の行動をすごくしっかり見ている人もいますよね。「ご近所のあの人は今旅行中よ」とか「ご近所のあの人は不在がち」など。そうした人はよその家のカーテンが開いているとか車庫に何日車がない…などを本当によく見ているものですが、そうした情報を当人を前に言われると、自分の行動がチェックされているようでゾッとしてしまいます。

主人公のナナちゃんママは幼稚園に通う子どもがいる女性です。そもそもナナちゃんママは他人と密な関係で付き合うのが苦手なタイプ。ですが、子どもが同じ幼稚園に通うジロウくんママは特定の人とべったり付き合うのが好きなタイプです。そのジロウくんママが、なぜかナナちゃんママをロックオンし頻繁に声を掛けてきたり、家に遊びに来ようとしたりします。





ジロウくんママの行動にげっそりしたナナちゃんママは、ずっと一緒にいるような関係は無理だし、どこにいるか探し回るのもやめて欲しいと伝えます。その言葉に一旦は自分の行動を省みたかに思えたジロウくんママでしたが、実際には何も理解しておらず、やはりナナちゃんママを追いかけます。ある日も、ナナちゃんママがよく行くスーパーで「偶然」を装いナナちゃんママを待っていたのですが…？

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

©abekawa.zunda

ジロウくんママは本当に偶然、ナナちゃんママの車を見つけたというより、ナナちゃんママの家に自家用車がないことを確認してスーパーに追いかけてきたのでしょう。ここまでくると身の毛がよだつ思いがしますね。ナナちゃんママもさぞやゾッとしたことでしょう。



友だち関係の距離というのは、人それぞれ「心地よい」という距離が違うので、周りからは「近すぎでは？」と思えても、当人同士が心地よくいるなら特に問題はありません。しかしナナちゃんママのように一方はさっぱりとした付き合いを好み、一方が密な関係を好む場合はどちらもしんどい思いをしそうで心が苦しいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）