¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¡¡¡Ö¤ªÁ°¥Þ¥¸»¦¤¹¡×¿Íµ¤ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿²áµî·ãÇò¡¡Åö»þ¤ÎÈà½÷¤¬¼Â¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¤¤ç¤ó¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¬¥Á¤Ç¥¥ì¤é¤ì¤¿ÏÃ¥Ù¥¹¥È3¡×¤ÈÂê¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤ó¤¬2°Ì¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤¤ç¤ó¤¬NSC¤òÂ´¶È¤··Ý¿Í1Ç¯ÌÜ¤Îº¢¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬ËÍ¤ÎÈà½÷¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¸ýÀâ¤¤¤Æ2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Èà½÷¤¬¤¤ç¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ¢¤ì¡ª½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤È´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¤ç¤ó¤¬ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È·à¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£±ó¤¯¤«¤é´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ëµ÷Î¥¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È°ì³å¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡×¤ÎÂç¥È¥Ë¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤â¡Ö»¦¤¹¤«¤é¤Ê¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ªÁ°»¦¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë¶â¤Á¤ã¤ó¤«¤é»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ö¤ªÁ°¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤ÆÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£