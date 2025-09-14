10月8日から放送されるアニメ『龍族II -The Mourner's Eyes-』のメインPVとメインビジュアルが公開された。

本作は、累計発行部数3,000万部を超える江南（ジャン・ナン）による長編ファンタジーノベル『龍族』をアニメ化したもの。その緻密な世界観と繊細なキャラクター心理描写で中国の若年層を中心に絶大な支持を集め、多方面でメディアミックス展開が進んでいる。2022年に中国のアニメーションスタジオ・HANABARA Animationが手がけたアニメ第1期『龍族 -The Blazing Dawn-』は、動画配信プラットフォーム・テンセントビデオで累計再生数5.7億回を突破し、歴代最高評価を獲得。日本でも2024年に日本語吹替版が放送された。

青銅と炎の龍王討伐に成功したルー・ミンフェイは、次なる四大君主、大地と山脈の龍王との戦いに身を投じていく。ルー・ミンフェイがカッセル学院に入学して早くも1年が経過し、2年目では学院最強の龍殺しの一人、チュー・ズーハンとタッグを組むことに。信国での任務を終えカッセル学院へと戻る道中、2人は学院の新入生でA級血統を持つ少女シャー・ミーと出会い仲間となる。新たにチームを組んだ3人は蘇る大地と山脈の龍王討伐のために壮絶なミッションに挑む。

メインPVでは、新たに公開された鷺巣詩郎によるオープニングテーマ「WE ARE MADE」とともに作中の場面が映し出されている。

日本版エンディングテーマはASCA「Giver」に決定。10月8日にはオリジナルサウンドトラック『龍族II- The Mourner's Eyes -』（全25曲）も配信リリースもされる。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、ルー・ミンフェイとチュー・ズーハンの楽しげなやりとりに不穏な何かが忍び寄っている様子が作品の世界観を象徴している。

また追加キャラクターとして、カッセル学院の新入生でA級血統を持つ少女であるシャー・ミー／夏弥を近藤玲奈、チュー・ズーハンの父であるチュー・ティエンジャオ／楚天驕を細谷佳正がそれぞれ演じることも発表された。

ASCA（エンディングテーマ「Giver」） コメント

この度、10月から放送がスタートするアニメ『龍族II -The Mourner's Eyes-』エンディングテーマ「Giver」を歌わせていただくシンガーのASCAです。ミンフェイが持つ自己犠牲の精神に共鳴し、私の持てる全てを歌い注がせていただきました。龍族を愛する皆さんとともに、与える者が辿り着く先を放送で見届けます。人を想い、人のために生きるあなたへ「Giver」が届きますように。（文＝リアルサウンド編集部）