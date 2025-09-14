荒川弘の漫画『黄泉のツガイ』がTVアニメ化され、2026年に放送されることが決定した。

『鋼の錬金術師』の荒川による、シリーズ累計発行部数400万部を突破する同名漫画をTVアニメ化する本作。制作は2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス、アニプレックス、ボンズが手がける。メインスタッフとして、監督を『ストレンヂア -無皇刃譚-』『絶園のテンペスト』などの安藤真裕、キャラクターデザインを『文豪ストレイドッグス』などの新井伸浩、シリーズ構成を『デュラララ!!』『ゴールデンカムイ』などの高木登、音楽を『Re:ゼロから始める異世界生活』『ゴールデンカムイ』などの末廣健一郎がそれぞれ務める。

主要キャストとして、山を熟知し、弓の腕に秀でた狩人の少年・ユルを小野賢章、ユルの双子の妹である眼帯の少女・アサを宮本侑芽、飄々とした親しみやすい行商人・デラを中村悠一、三つ編みとフードが印象的な小柄な少女・ガブちゃんを久野美咲がそれぞれ演じる。

初のキャラクターボイスを聴くことができるキャスト解禁PVも公開。物語の始まりを予感させる厳かで壮大な音楽とともに、ユル、デラ、アサ、ガブちゃんが次々に登場し、「心配すんな、お前を守ってやる」「そういうことか。悪趣味」といったセリフが盛り込まれている。

また、『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』の4K Ultra HD Blu-rayの発売も決定した。

さらに、『黄泉のツガイ』TVアニメ化、『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』の4K Ultra HD Blu-ray発売を記念して、『鋼の錬金術師』特別上映×「黄泉のツガイ」先行上映企画も実施される。詳細は今後の続報にて明かされる。

コメント小野賢章（ユル役）

TVアニメ『黄泉のツガイ』にて、ユルの声を担当させていただくことになりました小野賢章です。まさか自分が荒川先生作品に参加できる日が来るとは夢にも思いませんでした！アフレコはすでに始まっていますが、キャスト、スタッフさんの気合いの入り方をヒシヒシと感じる、緊張感があってとても楽しい収録です。原作のよさをそのままに、さらにパワーアップした物を届けられるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！

宮本侑芽（アサ役）

アサの声を担当します、宮本侑芽です！ この挨拶をできていることがとっても嬉しいです。オーディションの要項をいただいてから作品に触れて、ストーリーの厚さ、設定の面白さ、各キャラクターの魅力に魅了されていきました。同時に私自身も、今作のアニメ化が決まっていることにワクワクしていました。たくさんのキャラクターが出てくるので、どんな役であっても携われたら……という気持ちと、どうしてもアサを演りたいという気持ちが交錯する中、合格の結果をいただいた時はあまりにも嬉しくて、1人で焼肉に行きました!!!幼い頃から大きな存在で、憧れている小野賢章さんと作品作りをできることもとっっっっても嬉しいです！ 任せていただいたからには、丁寧に、無我夢中に、頑張ります。よろしくお願いいたします！

中村悠一（デラ役）

デラ役を務めさせていただきます、中村悠一です。荒川先生の作品では『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のグリード役以来の参加となりますが、今回のデラも、グリード同様どこか兄貴分的な要素を感じさせるキャラクターで……あったりなかったりするかもしれません（笑）。本作『黄泉のツガイ』は、そのタイトルにもある通り「ツガイ＝番（つがい）」が物語の重要な鍵となっています。2つの存在が組となることを指していますが、思えば『ハガレン』でも“等価交換”のように、対になる概念が大きなテーマでした（厳密には意味合いは少し異なりますが……）。もしかすると、荒川先生の中には「対を成すもの」への特別な思いがあるのかもしれません。原作をご存じの方には、アニメならではの“動き・声・音楽”が加わった新しい魅力を楽しんでいただけると思います。また、アニメから本作に触れる方は、もし惹かれたらぜひ原作にも触れてみてください。アニメと原作、それぞれのツガイとして互いに補い合う関係で楽しんでいただければ幸いです。

久野美咲（ガブちゃん役）

ガブちゃんの、歯を出して笑う顔が、個人的にとても好きです。そんなガブちゃんを演じられて、とても嬉しいです！独特な異彩を放っているガブちゃんを表現できるよう、全力で演じたいと思っています。アフレコ中も、この作品の世界観に魅了され続けています。皆さまに楽しんでいただけるよう、キャストの一員として頑張りますので、よろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）