【子ども会、メリットある？】子ども会に入らないと登校班が利用できない！？＜第3話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第3話 会費が高い
【編集部コメント】
町内会費は地域に住む人が必ず支払うものだと諦めもつくのですが、子ども会の加入は任意と聞いてエミさんも少し悩んだようです。しかし、加入しないと登校班が利用できないと言われ、ユカリちゃんのことを考え加入することにしました。引っ越してきたばかりだし、みんなと一緒のほうが安全だとエミさんは判断したようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
