¡¡Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯60)¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ±Î®(¤»¤¤¤ë¡¢16)¤¬ÁÄÉã¤ÎµÇ°´Û¤òË¬¤ì¤¿»ö¤òÅÁ¤¨È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÜ¾ëÆþ¤ê¡ªÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Õ¤ë¤µ¤ÈµÇ°´Û¤Î³«´Û25¼þÇ¯¼°Åµ¤Ë»²Îó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Õ¤ë¤µ¤ÈµÇ°´Û¡×(µÜ¾ë¸©ÅÐÊÆ»Ô)¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Áü¤ÎÁ°¤Ç¤Îà¥é¥¤¥À¡¼¥Ý¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥Èá¤äÅ¸¼¨Êª¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÈäÏª¡£¡Ö¾ÏÂÀÏº¤¸¤¤¤¸¤ÎÀ¸²È¤ä¡¢ÌÀÆü9/14¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ë¤â´¶Æ°¤Ç¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖµÇ°´Û¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÀ±Î®·¯¤¬¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÌì¤µ¤Þ¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£