¡Ö50ºÐ¤Ç¤âÂ¤ò½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë50ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êÊÔ¤ß¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´°À®¡×¡Ö¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÊÔ¤ó¤À¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ö50ºÐ¤Ç¤âÂ¤ò½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ö¤¬ Í¦µ¤¤Ï»ý¤Æ¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯³°½Ð»þ¤Ï¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈµºÜ¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤«¤ª¤ê(50)¡£ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¼êÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¼Ì¤ë¤¹¤é¤ê¤È¤Î¤Ó¤¿ÂÀ¤â¤â¤ÈÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡50ºÐ¤òÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î50ºÐ¡×¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´Á³ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö»ÒÌò¤Î»þ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£