「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（67）が14日、自身のインスタグラムを更新。2日に開催を予定していた「増田惠子ビルボードライブ横浜公演」を体調不良により延期となったことを謝罪するとともに、体調が回復したことを伝えた。

8月29日に自身のインスタグラムで「この度、9月2日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公演ですが、増田惠子の体調不良により、誠に勝手ながら開催を延期させていただくことになりました」と伝えていた。

この日、増田は「皆さん、お変わりないですか〜」と書き出して「私はと言うと、9月2日のLIVEが延期になってしまった事でやっぱりダメージは大きかったけど元気になりました」と体調が回復したことを伝えた。

また「皆さんにも心配やご迷惑をお掛けしました」とし「本当にごめんなさい」と謝罪した。

現在は「でも、18日にあるインナーの歌のお仕事に向けて12日には無事にリハーサルも済ませて、ホッと一安心」と復帰に向けてすでに動き出していることを伝え「もう前を向いて歩いています!!」とした。

体調不良の症状については「まさしく酷い喉痛から始まり、高熱と途中から咳き込みでコロナやインフルエンザでもなく、違うウイルスによる風邪と言う診断!」と明かした。

そして「皆さん、風邪を侮ってはいけないです!!流行っているそうですから、充分に気をつけましょう」と呼びかけ「元気になったので、本当に安心して下さいね」などと記した。