¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê·Ð±Ä¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ëºß½»¤·¡¢¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤â¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÞÈ¿ÅÄÆâ¤Ç¤â£³²ó°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤³¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤É¤³½»¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ÃÈæ¼÷¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡£¸ÞÈ¿ÅÄ¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÅìµþ¤ËÍè¤Æ¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼Îò¤È¸ÞÈ¿ÅÄÎò¤¬°ì½ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤ËËÍ¤ÈÁêÊý¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î£³¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢Çä¾å¤Ï£³ÅùÊ¬¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µëÎÁ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¶ÈÌ³¤Ç¡¢µëÎÁ·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÍèÇ¯£±Ç¯¤ÎÇä¾å¤ò·×»»¤·¤ÆµëÎÁ¤ò·è¤á¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¹â¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁêÊý¡ÊÅì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£