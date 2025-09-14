◇プロボクシングWBA世界ミニマム級王座決定戦 同級1位 高田勇仁(ライオンズ)＜12回戦＞同級2位 松本流星(帝拳)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界初挑戦のWBA世界ミニマム級1位の高田勇仁（27＝ライオンズ）が2位・松本流星（27＝帝拳）に5回1分26秒にバッティングによる負傷判定0―3で敗れた。試合後に緊急搬送された。

5回にアクシデントが起こった。偶然のバッティングによって倒れた。頭から流血し、立ち上がろうとしたが体がフラつき、危険と判断したレフェリーが試合をストップ。負傷判定によって高田は敗れた。高田は救急搬送されて病院に向かったが、意識もあり、呼びかけにも答えていた。

その後、セミの武居戦が終わった後に会場に戻って来た高田は会見を開き「悔しい気持ちですね。検査も問題なく、大丈夫でしたので（戻ってきた）」と説明。新王者の松本が申し訳ないと言っていたことを伝えられると「もう1回できたら、対戦を。距離感もつかめてきて、いけるかなと思った時だった。意識はあったけど、もうろうとしてましたね。採点は今聞いた。（負けたのは分かっていたが）自分的にはこれからというところだったので…。パンチでも頭でも、止められたので、悔しいなと」と松本を責めることなく、素直な思いを口にした。

同席した渡辺トレーナーは「バッティングして眉間から噴水のように10センチぐらいかな、5〜10秒ぐらい出てて。本人はパンチだと思っていた。CTも撮って問題なく、歩いて帰ってこれた」と明かした。