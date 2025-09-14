モノトーンより“この色”！【UNIQLO：C】大人が今買いたい♡「ブラウンアイテム」

2025年秋冬の注目カラー “ブラウン” は、大人コーデにも合わせやすい頼れるカラーでもあります。【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】からは、ブラウンのアイテムが続々登場。いつものモノトーンからブラウンへシフトするだけで、装いが一気に新鮮なムードになりそう。大人のスタイルを今っぽく格上げしてくれるアイテムを厳選したので、ぜひチェックして。

秋冬にぴったりのあたたかみ素材

【ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット」\9,990（税込）

あたたかみのあるウールブレンド素材で仕立てたジャケット。肩パッド入りの本格的なつくりが、上品でクラシカルなムードを引き寄せます。ワンボタン仕様でややゆとりのあるシルエットだから、引き締まりすぎず、自然な抜け感もプラス。デニムパンツに合わせれば大人カジュアルに、きれいめボトムスと合わせればオフィスにも映えそう。さっと羽織るだけで、コーデをぐっと洗練させてくれる一枚です。

スカートライクに穿ける上品パンツ

【ユニクロ】「キュロット」\3,990（税込）

タック入りの「キュロット」は、裾が広がるフレアシルエットでスカートライクに楽しめる一枚。トップスをタックインしてウエストマークをすれば、メリハリのあるスタイルが完成します。クロップド丈が足元を軽やかに見せ、パンプスはもちろんショートブーツとも好相性。上品な見た目ながら、ストレッチ素材と後ろゴム仕様のウエストで、ストレスフリーに穿けそうです。

軽やかに穿けるペプラムデザイン

【ユニクロ】「フレアスコート」\3,990（税込）

フレアラインが美しいスコートは、スカート見えしながら中にパンツ型ライニングが付いた安心仕様。先に紹介したジャケットと同素材の上品な表情に、アシンメトリーなペプラムデザインが軽やかな動きを添えます。ざっくりニットを合わせて大人カジュアルに仕上げたり、タートルネックとロングブーツでフェミニンにまとめたりと、着こなしの幅も広がる予感。

ウエストマークで上品なメリハリを

【ユニクロ】「レザーベルト」\2,990（税込）

本革のベルトは、きちんと感を引き立てる頼れる小物。バックルを省いたすっきりとしたデザインに、繊細なステッチとやわらかな光沢が映えます。デニムパンツには程よくカジュアルに、スカートにはクラシカルにと、幅広いスタイルにマッチ。今季はオーバーベルトも注目を集めているので、セーターやコートにウエストマークを取り入れた、エレガントな大人コーデにも挑戦できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Kae.S