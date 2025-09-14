Mrs. GREEN APPLEによるイベント『CEREMONY』が、本日9月14日20時よりTVerにて独占無料配信を開始した。

『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと“お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う”新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーとして、6月18日に神奈川 Kアリーナ横浜で開催された。

記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加している。

今回、同じく10周年を迎えたTVerにて本公演が視聴可能に。また、ライブ配信終了後から2026年6月30日まで、無料アーカイブ配信も予定されている。

なおMrs. GREEN APPLEは、2026年6月10日、11日の2日間にわたり、同じくKアリーナ横浜にて2回目となる『CEREMONY』の開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）