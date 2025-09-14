ChinozoÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È niKu¡¢ºù¤¢¤ª¤¤·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Ë¤¯¤¿¤é¤·¤¤¤ï¡×¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«
¡¡Chinozo¤¬¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë3¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È niKu¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ë¤¯¤¿¤é¤·¤¤¤ï (feat.ºù¤¢¤ª¤¤)¡×¤òËÜÆü¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡È1¿Í¾ÆÆù¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÉÔËþ¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²Î¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÈÁÖ²÷¤ä¤µ¤°¤ì¥½¥ó¥°¡É¤À¡£»Å»ö¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ä¾å»Ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡Ö·ëº§¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ±óÎ¸¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤Ë¤ä¤µ¤°¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¤½¤ì¤ò¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー ºù¤¢¤ª¤¤¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁþ¤¿¤é¤·¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤ä¾ÇÁç´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¥æー¥â¥é¥¹¤Ç¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³ëÆ£¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÎø¤â¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦Åù¿ÈÂç¤Î¿´¾ð¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¡È¼å¤µ¤È¶¯¤µ¡É¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤¿²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾º²Ú¤·¡¢¼å¤µ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î±þ±ç²Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚniKu¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦¥³¥ó¥Ýー¥¶ー Chinozo
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÝµÊ°¤ò¾ÆÆù¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«ー¥Ã¤ÈÀ²¤é¤·¤¿¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¤¡¤È»×¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡ª¡ª
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¿¥¢¥Ë¥áー¥¿ー ¤¬¤Á¤ã
niKu¤Î¤¬¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¤Ë¤¯¤¿¤é¤·¤¤¤ï¡×¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎniKu¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¤Ë¤¯¤¿¤é¤·¤µ¤ËÊÑ²½¤µ¤»Æü¡¹¡Ö¤°¤¡¤¢¤¢¤¢¤³¤Î¤ä¤í¤©¤ª¤ª¡×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÀ©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Chinozo¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬º£²ó¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ªÌ£¤Ç¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¿©ºà¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤â¤È¤¤¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ºù¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¾§¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥É¥«¿©¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥É¥«¿©¤¤¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
