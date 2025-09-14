10月1日からテレ東系で放送がスタートする駒木根葵汰と新原泰佑のW主演ドラマ『25時、赤坂で Season2』の60秒トレーラー映像と新場面写真が公開された。

累計165万部超えの夏野寛子による同名漫画をドラマ化した『25時、赤坂で』は、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリー。続編となる本作では、両片思いの末にようやく結ばれた2人の恋のその先と、原作でも人気を博す“舞台編”が描かれる。監督陣には、映画『山田くんとLv999の恋をする』、『ジャックフロスト』（MBS）の安川有果、『体感予報』（MBS）の船曳真珠、映画『おろかもの』の芳賀俊が名を連ねた。

美しい容姿と実力を兼ね備えた人気俳優の羽山麻水役を駒木根、羽山の恋人で「昼のゆめ」をきっかけに俳優としての知名度を上げた俳優・白崎由岐役を新原が続投する。そのほか、宇佐卓真、南雲奨馬、篠原悠伸、今川宇宙、福津健創、雛形あきこ、夏生大湖、橋本淳、片山萌美らが共演に名を連ねた。

胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった羽山麻水（駒木根葵汰）と白崎由岐（新原泰佑）。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす羽山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールの僅かな隙間を縫い、羽山の家で甘く愛おしい時間を共にしていた。予定どおり撮影準備に入った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこに2人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が。その後、Season2は原作でも人気を博す“舞台編”にも突入。2人の俳優、ライバル、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか。

ドラマ『25時、赤坂で Season2』60秒トレーラー映像 公開された60秒トレーラーには、2人の恋人同士としての甘くときめく愛と、俳優としてお互いの情熱をぶつけあう様子が捉えられている。

さらに、本作のオープニングテーマがSIRUPの「KIRA KIRA」に決定。軽快でポップなビートにメロウなボーカルが融合し、恋愛の高揚感や相手への繊細な想いが伝わってくる楽曲となっている。

また、本作の宣伝大使として森遥香アナウンサーが続投。前作同様、ファンならではの知識量と愛で『25時、赤坂で』の世界を盛り上げる。そして、10月中旬より番組オリジナルグッズの発売も決定。Season1でも好評だったアクリルスタンドやクリアファイルのほか、Season2では劇中劇「昼のゆめ」モチーフのグッズもラインナップ。撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムや羽山と白崎に加え、佐久間はじめ（宇佐卓真）、山瀬一真（南雲奨馬）、黒木蛍太（夏生大湖）のグッズも発売される。

あわせて、10月1日に放送される第1話の場面写真も公開された。

SIRUP（オープニングテーマ担当）コメント

この度は「KIRA KIRA」を選んでくださりありがとうございます！この曲は、自分の想いに真っ直ぐ突き進む人の「輝き」を歌った歌です。登場人物が葛藤し、成長し、輝きを増していくような様子とリンクすれば嬉しいなと思っております。そして全ての人々が当たり前に自分の想う幸せを選択出来る事を願い、全ての人がそうやって平等に輝ける世界にしてKIRA KIRAしていきましょう！（文＝リアルサウンド編集部）