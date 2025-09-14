国宝級のグランプリが生まれるーー。

セミファイナルステージを突破した15名に、チャレンジバトルを勝ち抜いた5名を加えたファイナリスト20名が決定。メモリアルとなる20代目グランプリは、誰がつかみ取るのか。

掲載順は、7月23日〜8月4日に書泉オンラインショップでおこなわれた「誌面争奪企画」のランキング。ただし、16位以降はチャレンジバトルの総合成績順となっている。

＜1位＞

八束（やつか）くるみ（23）

兵庫県出身 T159・B85（F）W63H87

関西出身で、役者やアイドルとしても活動中。おしとやかそうに見えて「配信ではボケまくっています！」

アイドルグループ「ベイビーウルフ」の5期生。役者としても活動中。セミファイナルステージで総合1位、今回の誌面争奪バトルでも1位を獲得した。ほかに公開面接、TIF2025でも1位となり、大舞台での勝負強さを見せた。清楚なビジュアルが目を引く彼女は「プライベートでプールに行ったことがなく、人前で水着になった経験がない」というグラビア初心者。「撮影会ではほかのモデルの方のポーズを参考にする」こともあるという。愛嬌は抜群だが、「配信ではついついボケまくっちゃいます。お笑いが大好きです」と意外な一面をのぞかせた。関西人の性分なのかーー。

＜2位＞

板野優花（いたのゆうか・年齢非公開）

兵庫県出身 T165・B75（D）W58H88

ミスヤングチャンピオン2023GP。きれいなお姉さんは「じつは下ネタもバンバン言っちゃいます」

ミスヤングチャンピオン2023グランプリで、芸能活動のほかにモデルのポージング講師を務める。総合順位と今回の誌面争奪戦はともに2位につけた。2回おこなわれた撮影会では、どちらも1位を獲得。クールな見た目だが「バリバリ下ネタを言っちゃいます。先日は“隣の人妻” と “隣のお姉さん”の、男性に対する積極性の違いについて、配信で熱く語ってしまいました（笑）」と打ち明けた。

＜3位＞

綺美（あやみ）おと（21）

大阪府出身 T164・B80（D）W64H85

大阪在住の現役大学生はミュージカル経験者「目標は生田絵梨花さん！」

大阪在住の大学4年生。小学1年生からミュージカルスクールに通い、小学3年生で初舞台を踏んだ。キャンペーンガールやラウンドガール、広告モデルとしても活動中。総合順位は9位で通過した。「純粋そうなふつうの大学生っぽさ」がファンを引きつけている要因で、フリー配信では3位につけた。「ミュージカルが大好きで、生田絵梨花さんのような女優になりたいです」。

＜4位＞

佐々木明音（ささきあかね・24）

奈良県出身 T159・B82（E）W58H82

明るくて真面目な、元芸大生の現役デザイナー

配信者やインフルエンサーとして活動中。また、芸大で学んだスキルを生かしてデザイン関係の仕事もこなす。人気の秘訣を聞くと「ファンの方からはよく『真面目だね』と言っていただきます！」と明るく答えた。

＜5位＞

末永（すえなが）もも（29）

神奈川県出身 T159・B76（B）W56H83

元学童保育の先生が、持ち前のコミュ力で突き進む

劇団たまゆら、アイドルグループ「ユメノマニマニ」のメンバー。劇団ではミスFLASH2020審査員特別賞の日野アリスの後輩にあたる。「撮影会で楽しく話せることが強みです。学童保育の職員だった経験が生きているのかも」。

＜6位＞

星香（せいか・28）

愛知県出身 T158・B84（F）W60H80

2度めの挑戦 「グランプリしか見えていません！」

抜群のスタイルを生かし、レースクイーンとして活躍中。ミスFLASH2024の候補者でもあった。「今年はレースクイーンのお仕事をセーブして、集中しています。グランプリしか見えていません！」と意気込んだ。

＜7位＞

美波那緒（みなみなお・年齢非公開）

東京都出身 T158・B93（G）W62H90

人気の秘訣は、ネットミーム？

DVDを2作発売するなど、グラドルとしての実績は十分。Gカップのバストが目を引く癒やし系だ。「ファンの方からはよく『オタクっぽいよね』と言われます。ついついネットミームを口に出してしまうから（笑）」。

＜8位＞

永野由依（ながのゆい・年齢非公開）

神奈川県出身 T159・B80（D）W55H82

自動車教習所の元指導員が、ラストスパート！

サーキットクイーンや、オートサロンのイベントコンパニオンとして活動中。「車が好きなので、現役でスーパーGTの運営スタッフもやっています。前職は、自動車教習所の指導員を5年くらいやっていました」。

＜9位＞

田中（たなか）ひなこ（25）

大阪府出身 T161・B90（G）W64H95

むちむちボディの魅力に首ったけ！

今年3月末にアイドルグループを卒業した。「バストを褒めてもらうことが多いです」。アイドル時代には「SNSに水着姿をアップしたら、1週間で3000人くらいフォロワー数が増えた」というエピソードも。

＜10位＞

瀬名 葵（せなあおい・24）

東京都出身 T166・B87（E）W64H92

お酒を飲みながらの配信で、ハプニング

水着モデル歴は2年ほど。お酒が好きで、配信中に飲酒をした際「少し酔って、パンチラしてしまった」という失敗談も。友達とお酒を飲むと「美味しくなかった新作缶チューハイの愚痴を言い合う」のだそう。

＜11位＞

しんじゅ（年齢非公開）

愛知県出身 T164・B83（D）W62H86

現役モデルのおしゃれ番長

元アイドルグループの副リーダーで、現役モデル。「水着のモデルは初めてで、すごく勇気がいりました。グランプリを獲ったら、憧れの藤田ニコルさんのように、バラエティ番組でも活躍できるタレントになりたいです」。

＜12位＞

菜花（ななは・19）

埼玉県出身 T152・B75（C）W55H78

豊田ルナの秘蔵っコ！

童顔と低身長が目を引く現役大学生。事務所の先輩である豊田ルナを「先生」と呼ぶほど尊敬している。「芸能活動だけでなく、ダンスの振付など裏方のお仕事もできて、先生は本当にパーフェクトです」。

＜13位＞

Nano（なの・年齢非公開）

北海道出身 T163・B83（D）W62H89

世界三大夜景に負けないビジュ！

北海道・函館のご当地アイドル「Chu-Hapi」のメンバー。陸上の長距離種目で地区記録を持つ元学生アスリートでもあり「度を越した負けず嫌い」とのこと。「自分のことは、むっちゃかわいいと思っています」。

＜14位＞

生田（いくた）ちよ（28）

群馬県出身 T157・B85（C）W66H84

いつもひょうきんな、現役ナースPart.1

芸能活動と看護師の二足のわらじで活動中。「皆さんに笑顔と元気と筋肉を届けたい」と意気込む。尊敬する芸人は、なかやまきんに君とサンシャイン池崎。「バラドルとして引っ張りだこになりたい」とのこと。

＜15位＞

市川（いちかわ）じゅな（年齢非公開）

静岡県出身 T155・B85（F）W56H85

自己プロデュースアイドルは、現役ナースPart.2

看護師で、セルフプロデュースアイドル「エピック・エピローグ第3番」のリーダー。「病院勤務のときはスッピンで、オーラはゼロ。因果関係は不明ですが、通勤中に転んで骨折したとき、誰も助けてくれませんでした」。

＜16位＞

矢沢（やざわ）めい（年齢非公開）

新潟県出身 T166・B86（D）W56H87

管理栄養士「あなたの健康を管理します」

＜17位＞

赤枝真琴（あかえだまこと・22）

大阪府出身 T149・B80（C）W58H80

大好きなたこ焼きは「たこ抜き」で！

＜18位＞

凜花（りんか・25）

茨城県出身 T154・B86（F）W54H87

美しすぎる現役会社員

＜19位＞

堀内佑琳加（ほりうちゆりか・24）

東京都出身 T168・5・B82（E）W59・5H84

ディズニー大好き 正統派美人

＜20位＞

玲音（れのん・22）

福島県出身 T164・B74（B）W61H89

福島県在住 まつげが自慢の癒やし系

※・9月15日に、東京・原宿でお披露目イベント！

・9月22〜24日に、東京・渋谷で写真展！

・グランプリは2025年12月発表予定！

写真・木村哲夫、岩松喜平