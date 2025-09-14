「父が大河ドラマ好きなので、出演が決まってからは『何話？』『どこに出てくるの？』とずっとワクワクしていました（笑）。放送後は地元の友達からもたくさん連絡をもらえて嬉しかったです」

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）への出演で話題を集める今注目の俳優、玉田志織。勢いそのままに自身3作目となる写真集「Into The Light」の発売を発表した。

「前作よりもレベルアップした自分をお見せできたらいいなと思いながら撮影に臨みました。今作は宮古島で撮影したのですが、綺麗な海を背景に海と同じ色の水着を着ているカットを注目してください。一緒に旅行しているような気分になっていただけたら嬉しいです」

そんな彼女、海とは繋がりが強いようで……。

「今年の夏はとにかく釣りをしていました！ 地元が宮城県なんですが、お休みがあれば家族でお気に入りの堤防まで行って、ひたすら釣りをしていましたね。釣りは好きで何度も行っているのですが、じつは最近やっとエサにさわれるようになりました（笑）」

たまだしおり

23歳 2002年2月20日生まれ 宮城県出身 T163 オスカープロモーション所属。「第15回全日本国民的美少女コンテスト」にて審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。9月26日に3作目の写真集『Into The Light』（ワニブックス）を発売。そのほか最新情報は、公式X（@tamada_shiori）、公式Instagram（@tamada_shiori_official）にて

※・玉田志織 写真集『Into The Light』はワニブックスより9月26日に発売

・発売記念イベントが10月5日12：00よりブックファースト新宿店にて開催

写真・丸谷嘉長