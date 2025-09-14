「きっと、みんなが見たかったものは、これですよね！」

6冊めとなる写真集『あまぽち』の発売が決定した天木じゅん。これまでの作品のなかでも最大露出での撮影に挑んだ。

「30歳になるので、節目としての解禁です。今まで自分のおっぱいを『天乳（あまちち）』と呼んでいましたが、今回の写真集はそれをもじり、キャッチーに『あまぽち』にしました。見る人にもわかりやすく伝わるかなと思って！」

台湾で撮影に臨んだが、ある出会いがあったという。

「たまたまホテルにいた大きい熊のぬいぐるみと一緒に撮影することになったんです。もともと共演する予定ではなかったけど、押し倒されたり、おっぱいを隠してもらったりと、熊くんを彼氏に見立てて、たくさん出演してもらいました（笑）」

撮影後にはショートヘアにイメチェンをしたが、もしや失恋でもしたのだろうか。

「帰国の際に熊くんとのお別れはありましたが、失恋ではないです（笑）。髪を短くしたのは、7年ぶりで、30歳になる準備が整った感じというか、ダイエットも成功したタイミングだったので思い切って切りました。年齢を重ねても可能性は無限だし、この写真集を再スタートだと思い、これからもいろんなことにチャレンジしていきたいです」

あまきじゅん

29歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアに初挑戦してからトップグラビアアイドル、俳優、タレントとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）にて

※・『天木じゅん写真集 あまぽち』は小学館より10月16日発売

＜発売記念イベント＞

10月19日13時より日販本社オチャノバ（東京・千代田区）、

11月1日11時より星野書店近鉄パッセ店（愛知）、

同日17時よりタワーレコードあべのHoop店（大阪）で開催予定。

オンラインサイン会が10月19日18時より開催予定

写真・LUCKMAN